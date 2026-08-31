Як повідомляє eonline, після публікації чорно-білих кадрів із фотосесії в Instagram один із шанувальників не зміг пройти повз напис і залишив коментар про татуювання. Мендес відповіла максимально лаконічно: "Це єдине, яке в мене є. Єдине, яке я коли-небудь хотіла", додавши смайлик із сердечками замість очей.

Мендес уперше публічно показала татуювання ще у 2022 році. Напис "de Gosling" можна перекласти як "Гослінгова" або "Гослінга", що одразу породило чимало розмов про можливий шлюб пари.

Офіційно акторка ніколи не підтверджувала, що вони з Гослінгом одружені. Щоправда, у 2022 році під час інтерв’ю для Today Australia вона цілком буденно назвала Раяна своїм чоловіком: мовляв, "мій чоловік Раян" разом із дітьми зараз перебуває з нею в Австралії. Після такого публічного «випадкового» формулювання шанувальникам залишалося хіба що складати пазл самостійно.

Історія кохання Раяна Гослінга та Єви Мендес



Єва Мендес та Раян Гослінг / Фото BACKGRID



Пара познайомилася під час роботи над фільмом "Місце під соснами" у 2011 році. Вони виховують двох доньок — 11-річну Есмеральду та 10-річну Амаду – але загалом намагаються тримати сімейне життя подалі від зайвої уваги.

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Схоже, саме приватність і є одним із головних правил їхніх стосунків. Мендес раніше розповідала, що вони регулярно влаштовують побачення, а серед їхніх улюблених занять – кіно.

До слова, дружина Алека Болдвіна Гіларі нещодавно розповіла, як підтримує форму після народження семи дітей.



