В ролике снялись звезды, среди которых любимые герои сериала "Друзья". Смотрите видео онлайн и наслаждайтесь игрой Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера снова.

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Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер снялись вместе в рекламе

Сюжет построен вокруг идеи того, что люди постоянно забывают о важных вещах. В видеоролике героиня Джен утверждает, что для того, чтобы что-то запомнить, иногда приходится забыть о чем-то другом. И внезапно на экране появляется Дэвид Швиммер, которого она не узнает.

Швиммер был рад видеть подругу и желал обнять ее, однако услышал вопрос: "Мы знакомы?" И даже напоминание о том, что они работали в одном сериале в течение 10 лет, не помогло Дженнифер вспомнить Дэвида.

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В своем инстаграме актриса сделала подпись под роликом: "Как я могла тебя забыть?", отметив Дэвида Швиммера на своей публикации. Очевидно, "Друзья" до сих пор остаются в хороших отношениях и поддерживают их сквозь годы.

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признавались, что у них были чувства

Знаменитости рассказали, что ежедневно работали, держа свои чувства при себе, поскольку они находились в отношениях с другими лицами и боялись переступить черту. Чувства продолжались на протяжении двух сезонов.

Их удивило то, что никто из коллектива не замечал никаких искр между ними. По словам Энистон и Швиммера, они даже не пытались скрывать свои чувства друг к другу и всегда искали возможности провести время вместе вне кадра. Первый поцелуй звезд состоялся на съемочной площадке.

"Друзья": смотрите онлайн поцелуй актеров в сериале