У ролику знялись зірки, серед яких улюблені герої серіалу "Друзі". Дивіться відео онлайн та насолоджуйтесь грою Дженніфер Еністон та Девіда Швіммера знову.

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Дженніфер Еністон та Девід Швіммер знялись разом у рекламі

Сюжет побудовано навколо ідеї того, що люди постійно забувають про важливі речі. У відеоролику героїня Джен стверджує, що для того, щоб щось запам'ятати, іноді доводиться забути про щось інше. І раптово на екрані з'являється Девід Швіммер, якого вона не впізнає.

Швіммер був радий бачити подругу і бажав обійняти її, проте почув запитання: "Ми знайомі?" І навіть нагадування про те, що вони працювали в одному серіалі протягом 10 років, не допомогло Дженніфер пригадати Девіда.

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У своєму інстаграмі акторка зробила підпис під роликом: "Як я могла тебе забути?", відмітивши Девіда Швіммера на своїй публікації. Очевидно, "Друзі" досі залишаються в хороших стосунках та підтримують їх крізь роки.

Дженніфер Еністон та Девід Швіммер зізнавались, що у них були почуття

Знаменитості розповіли, що щодня працювали, тримаючи свої почуття при собі, оскільки вони перебували у відносинах з іншими особами й боялися переступити межу. Почуття тривали протягом двох сезонів.

Їх здивувало те, що ніхто з колективу не помічав жодних іскор між ними. За словами Еністон і Швіммера, вони навіть не намагалися приховувати свої почуття одне до одного і завжди шукали можливості провести час разом поза кадром. Перший поцілунок зірок відбувся на знімальному майданчику.

"Друзі": дивіться онлайн поцілунок акторів у серіалі