Комедия "Мы – Миллеры" вышла 10 лет назад: как изменились главные актеры за это время

Десять лет назад в мире кино появилась незабываемая комедия "Мы – Миллеры", которая стала настоящим хитом и завоевала зрительские сердца своим юмором, непредсказуемыми ситуациями и яркой актерской игрой. Главные роли сыграли Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис, Эмма Робертс, Уилл Поултер, Эд Гелмс и другие.

Фильм рассказывает историю Дэвида, мужчины, в отчаянии решающего взять на себя роль фальшивого наркоторговца. По заданию, которое ему дали, он должен доставить около двух тонн марихуаны из Мексики в Колорадо. Однако способ, которым он это осуществит, совершенно не интересует его начальников.

К слову Как выглядела Марго Робби в начале карьеры и какова сейчас: на фото не узнать

Изобретательный Дэвид решает разыграть эту ситуацию по-своему. Он создает вымышленную семью, состоящую из разных личностей: знакомой стриптизерши, уличной хулиганки и бездомного мальчика. С таким необычным "родственниками" они отправляются в путешествие на семейном фургоне, наполненном незаконным грузом. Но на их пути возникают невероятные приключения, поскольку за этим фургоном следят члены гангстерской банды, также имеющие собственные планы на марихуану.

Сейчас, когда прошло десять лет, посмотрим, как изменились актеры, воплотившие на экране незабываемые образы персонажей комедии "Мы – Миллеры".

"Мы – Миллеры": смотрите трейлер фильма

Как изменились актеры фильма "Мы – Миллеры" за 10 лет

Джейсон Судейкис

Джейсон Судейкис исполнил роль Дэвида Кларка, наркодилера, создавшего Миллера. После успеха "Мы – Миллеров" актер не остановился на достигнутом. Он продолжил свою актерскую карьеру, снявшись в различных проектах, включая фильмы "Невыносимые леди", "Тачка на миллион", "Кодахром" и сериалы "Тед Лассо", "Мандалорец", "Последний человек на земле". В 2021 году Джейсон Судейкис был награжден премией Эмми за исполнение главной роли в популярном телесериале "Тед Лассо".

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон воплотила образ Сары "Роуз" О'Райли, стриптизерши и соседки Дэвида, нанятой Дэвидом на роль жены. После фильма "Мы – Миллеры" актриса также расширила свой актерский горизонт. В этот период она снялась в разных фильмах, таких как "Невыносимые боссы 2", "Пышка" и "Загадочное убийство" и сериале "Утреннее шоу". Дженнифер продолжает оставаться в центре внимания как одна из самых популярных актрис Голливуда.

Эмма Робертс

Молодая актриса Эмма Робертс воспроизвела образ Кейси Мэтис, подростка, фальшивой дочери Дэвида, выдающей себя за открытую и простодушную девушку. После успеха фильма Эмма Робертс сыграла в различных проектах, включая сериал "Американская история ужаса" и фильмы "Клуб молодых миллиардеров" и "Пара на праздники". Она продолжает активно работать в области актерства и поражать зрителей своим талантом.

Уилл Поултер

Уилл Поултер, сыгравший роль Кенни Розмор – фальшивого 18-летнего сына Дэвида, также сделал успешную карьеру после комедии "Мы – Миллеры". Он снялся в таких фильмах как "Бегущий лабиринтом", "Легенда Гью Гласса", "Сторожевые галактики 3" и другие.

Эд Гелмс

Эд Хелмс исполнил роль Брэда Гардлингера, наркобарона, нанимающего Дэвида для перевозки марихуаны из Мексики. После комедии "Мы – Миллеры" он снялся в разных жанрах фильмов, от комедий до драм, включая "Женить Берри", "Драйвер на ночь" и "Империя наркотиков".

Ник Офферман

Ник Офферман, воплотивший роль Дона Фицджеральда, друга Дэвида и агента Управления по борьбе с наркотиками, после "Мы – Миллеры" сыграл в еще одной успешной комедии "Мачо и ботан". В 2024 году актер появился в новом фильме Кристофера МакКуорри "Миссия невыполнима 8". Кроме этого, недавно актер появился в популярном сериале "Одни из нас".