Голливудская звезда не признается, посещала ли пластических хирургов, однако известная косметологиня Дана Омари-Харрелл заметила, что Марго Робби за время карьеры сменила чуть ли не каждый сантиметр лица.

Смотрите также Умеет доить корову и "отшила" принца Гарри: 5 фактов о Марго Робби, о которых вы не знали

Как Марго Робби изменилась за 15 лет карьеры

Как сообщила Омари-Харрелл, все процедуры актриса делает очень осторожно и профессионально, чтобы сохранить природную красоту и не навредить мимике.

Ей сделали блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз – 24 Канал), наполнение под глазами, минимальную подтяжку бровей, увеличение щек, удаление буккального жира, пластика губ и носа, которая уменьшила ширину ноздрей и кончик. Я также думаю, что, возможно, немного объема добавили ее подбородком, поскольку оно выглядит длиннее,

– догадалась экспертка.

Омари-Харрелл об изменениях во внешности Марго Робби: смотрите видео

Фильмография актрисы

Марго Робби начала свою кинокарьеру в 2008 году. Впервые ее заметили после популярного сериала "Соседи". После переезда в Лос-Анджелес в 2011 году, Марго проходила кастинг на разные роли, в частности для сериала "Ангелы Чарли". Однако она была отобрана для съемок в сериале "Пен Американ" на канале ABC, где вместе с Кристиной Риччи исполнила роль Лауры Кэмерон, стюардессы-новичка. Несмотря на хорошие отзывы зрителей, сериал "Пен Американ" был отменен после первого сезона из-за низких рейтингов.

Марго Робби в 2008 году / Guardian Film

В течение 2012 – 2016 годов Марго Робби совершила прорыв в своей карьере. В 2012 году она присоединилась к актерскому составу романтической комедии "Любимый из будущего", где сыграла вместе с Домналом Глисоном, Рэйчел Мак-Адамс и Биллом Наи. Фильм получил положительные отзывы и коммерческий успех.

Марго Робби в 2012 году / Sony Pictures Television

В 2013 году Марго поразила своим исполнением в биографической драме "Волк из Уолл-стрит" режиссера Мартина Скорсезе, где сыграла рядом с Леонардо Ди Каприо и Джоном Хиллом. Этот фильм получил номинацию на премии Оскар. За свою роль Марго была номинирована на премию MTV Movie Award и получила премию Empire Award в категории "Лучший дебют".

Марго Робби в 2013 году / Appian Way

Интересно Как выглядят актеры Барби в реальной жизни: яркая подборка

В 2014 году Марго вместе со своим будущим мужем Томом Экерли и друзьями Софией Кэрр и Джоси Макнамарой основала продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment.

Марго Робби в 2014 году / BBC Films

В 2015 году актриса сыграла роль неопытной мошенницы в романтической комедии "Фокус" вместе с Виллом Смитом, а также отличилась в триллере "Z – Значит Захария" вместе с Крисом Пайном и Чивелом Эджиофором. В том же году она исполнила ведущую роль в фильме "Павильон смеха" и появилась в документальном фильме, посвященном 30-летию "Соседей".

Марго Робби в 2015 году / CharacTour

2016 стал особенно успешным для актрисы, она исполнила роли в таких фильмах:

"Павильон смеха",

"Легенда о Тарзане",

"Субботний вечер в прямом эфире"

"Отряд самоубийц".

Марго Робби в 2016 году / Warner Bros.

Вас может заинтересовать 10 голливудских актеров и актрис, которые еще не имеют детей

С 2017 года Марго Робби стала еще популярнее и получила признание критиков за свои актерские достижения. Она сотрудничала с Домналом Глисоном в фильме Саймона Кертиса "Прощай, Кристофер Робин", где сыграла роль члена семьи создателя Винни-Пуха. Фильм и его выступление получили положительные отзывы, хотя финансово проект не стал столь успешным.

Марго Робби в 2017 году / Searchlight Pictures

Однако следующий фильм, в котором снялась Марго – биографическая спортивная драма "Я, Тоня" – оказался значительно успешнее. Она исполнила главную роль Тони Гардинг, спортсменки по фигурному катанию, и поразила зрителей своим искусным исполнением. Фильм получил ряд номинаций и наград, а Марго была признана одной из лучших актрис, получив многочисленные престижные номинации на такие премии, как Оскар, BAFTA и Золотой глобус.

В 2018 году Марго также успешно совершила свой дебют в озвучивании. Ей досталась роль Кролика Флопси в мультфильме "Кролик Петрик", который собрал большую аудиторию и принес большие кассовые сборы.

В 2020 году Марго Робби повторила свою роль Гарли Квин в фильме "Хищные птички", а в 2021 году – в супергеройском экшне "Отряд самоубийц 2".

Марго Робби в 2021 году / Warner Bros.

В 2022 году появилась в роли Нелли ЛаРой в драматическом фильме режиссера и сценариста Дамьена Шазелла "Вавилон". А в 2023 году согласилась сыграть куклу Барби в фэнтезийно-комедийном фильме Греты Гервиг.



Марго Робби в 2023 году / Yahoo Sports