Дженнифер Энистон возмутилась попыткой выставить на аукцион её письмо покойному Мэттью Перри

Дженнифер Энистон на протяжении многих лет была по-настоящему близкой подругой покойного Мэттью Перри. Они вместе снимались в легендарном сериале "Друзья" и стали не только коллегами на съемочной площадке, но и друзьями в реальной жизни.

Однако недавно вокруг актрисы разразился скандал. Когда личное письмо Энистон к Мэттью Перри решили выставить на аукцион, она резко выступила против этого. Об этой ситуации сообщили инсайдеры издания Radar Online.

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Дженнифер Энистон не позволила выставить на аукцион своё письмо к Мэттью Перри

Новость о том, что распорядители наследства Мэттью Перри планируют выставить на аукцион личное письмо Дженнифер Энистон, стала для актрисы настоящей неожиданностью.

В этом послании, написанном много лет назад, были отражены её личные переживания, слова поддержки и искренние размышления об их дружбе. Поэтому Дженнифер не хотела, чтобы письмо превратилось в очередной предмет коллекционирования.

Джен была шокирована. Она никогда не могла представить, что что-то, написанное от всего сердца близкому человеку, будет рассматриваться как предмет коллекционирования. Она твёрдо убеждена, что некоторые вещи не предназначены для публичного потребления. Независимо от того, насколько благородна цель, для неё это перешло все границы,

– рассказали инсайдеры.

Что известно о письме Дженнифер Энистон к Перри?

Письмо Энистон написала Мэттью Перри в конце съемок сериала "Друзья" после десяти сезонов совместной работы над проектом. В нём актриса поддерживала друга в его борьбе с зависимостью, говорила об их многолетней дружбе и выражала веру в то, что он сможет преодолеть все трудности.

Именно поэтому Дженнифер выступила против продажи письма на аукционе, даже несмотря на то, что все вырученные средства планировалось передать в благотворительный фонд Matthew Perry Foundation, который помогает людям с зависимостями.

В итоге к позиции актрисы прислушались, и письмо сняли с торгов.