Однак нещодавно навколо акторки спалахнув скандал. Коли особистий лист Еністон до Меттью Перрі вирішили виставити на аукціон, вона різко виступила проти цього. Про ситуацію повідомили інсайдери видання Radar Online.

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Дженніфер Еністон не дозволила виставити на аукціон її лист до Меттью Перрі

Новина про те, що розпорядники спадщини Меттью Перрі планують виставити на аукціон особистий лист Дженніфер Еністон, стала для акторки справжньою несподіванкою.

У цьому посланні, написаному багато років тому, були її особисті переживання, слова підтримки та щирі роздуми про їхню дружбу. Тож Дженніфер не захотіла, щоб лист перетворився на черговий предмет колекціонування.

Джен була шокована. Вона ніколи не могла уявити, що щось, написане від щирого серця близькій людині, буде розглядатися як предмет колекціонування. Вона твердо переконана, що деякі речі не призначені для публічного споживання. Незалежно від того, наскільки благородною є мета, для неї це перетнуло межу,

– розповіли інсайдери.

Що відомо про лист Дженніфер Еністон до Перрі?

Лист Еністон написала Меттью Перрі наприкінці зйомок серіалу "Друзі" після десяти сезонів спільної роботи над проєктом. У ньому акторка підтримувала друга в його боротьбі із залежністю, говорила про їхню багаторічну дружбу та висловлювала віру в те, що він зможе подолати всі труднощі.

Саме тому Дженніфер виступила проти продажу листа на аукціоні, навіть попри те, що всі виручені кошти планували передати до благодійного фонду Matthew Perry Foundation, який допомагає людям із залежностями.

Зрештою до позиції акторки прислухалися, і лист прибрали з торгів.