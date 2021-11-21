Дженнифер Энистон попрощалась с командой "Утреннего шоу" после финала второго сезона

21 ноября 2021 , 15:35
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Источник:

инстаграм Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон попрощалась со всей съемочной командой сериала "Утреннее шоу", который создавался специально для стриминговой платформы Apple TV+. Команда закончила съемку финального эпизода второго сезона 19 ноября 2021 года.

Коротко о сериале "Утреннее шоу"

Первый сезон был номинирован на "Золотой глобус" и "Эмми" – он посвящен теме сексуальных домогательств и харрасменту на работе. Сериал снят на основе одноименной книги журналиста CNN Брайана Стелтера. Премьера первого сезона шоу состоялась 1 ноября 2019 года, второго – 17 сентября 2021 года.

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Сюжет рассказывает о жизни телеканала UBA с самым популярным утренним шоу, которое представляют ведущие Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и Митч Кесслер (Стив Карелл). Когда Митча обвиняют в домогательствах к сотрудницам и увольняют, Алекс находит ему замену – журналистку Брэдли Джексон (Риз Уизерспун).

Окончание съемок второго сезона

Дженнифер Энистон прощается с командой, которая работала над сериалом.

Текст публикации Дженнифер Энистон в инстаграме:

Прощаюсь с моей семьей @themorningshow. Мы сделали это. Горжусь тем, что мне удалось поработать с выдающимися актерами, командой, о которой можно только мечтать, и, конечно, режиссерами, которые буквально держали меня за руку на протяжении всего этого непростого, эмоционального пути. Благодарю вас всех за то, что вы все были рядом.

Автор: Богдана Ткачук