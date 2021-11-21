Дженнифер Энистон попрощалась с командой "Утреннего шоу" после финала второго сезона

Актриса Дженнифер Энистон попрощалась со всей съемочной командой сериала "Утреннее шоу", который создавался специально для стриминговой платформы Apple TV+. Команда закончила съемку финального эпизода второго сезона 19 ноября 2021 года.

Коротко о сериале "Утреннее шоу"

Первый сезон был номинирован на "Золотой глобус" и "Эмми" – он посвящен теме сексуальных домогательств и харрасменту на работе. Сериал снят на основе одноименной книги журналиста CNN Брайана Стелтера. Премьера первого сезона шоу состоялась 1 ноября 2019 года, второго – 17 сентября 2021 года.

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Сюжет рассказывает о жизни телеканала UBA с самым популярным утренним шоу, которое представляют ведущие Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и Митч Кесслер (Стив Карелл). Когда Митча обвиняют в домогательствах к сотрудницам и увольняют, Алекс находит ему замену – журналистку Брэдли Джексон (Риз Уизерспун).

Окончание съемок второго сезона

Дженнифер Энистон прощается с командой, которая работала над сериалом.

Текст публикации Дженнифер Энистон в инстаграме:

Прощаюсь с моей семьей @themorningshow. Мы сделали это. Горжусь тем, что мне удалось поработать с выдающимися актерами, командой, о которой можно только мечтать, и, конечно, режиссерами, которые буквально держали меня за руку на протяжении всего этого непростого, эмоционального пути. Благодарю вас всех за то, что вы все были рядом.