Вопреки локдауну, все мы в этом ноябре получим прекрасный заряд адреналина, комедии, эстетики и просто удовольствие от любимых сериалов и новинок, которые приготовили нам медиаплатформы. До Нового года остается всего лишь 8 недель с хвостиком, поэтому перед рождественскими фильмами мы советуем Вам провести этот безумный год свежими премьерами мира сериалов.

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6 долгожданных сериалов ноября

1. "Нарко: Мексика"

Премьера: 5 ноября

В начале ноября нас ждет спин-офф популярного сериала "Нарко" на Netflix про самого известного в мире наркобарона Пабло Эскобара. В шоу нас ждет предыстория известных событий сериала. В частности, о войне наркоторговцев в 1980-х, а также нам покажут правдивую историю становления картеля в Гвадалахаре.

"Нарко: Мексика" 2021: смотрите трейлер сериала

2. "Декстер"

Премьера: 8 ноября

Наконец к нам возвращается "Декстер" – культовый криминальный сериал о "добром" убийце, который выходил с 2006 по 2013 год. По сюжету, Декстер работает судмедэкспертом в полиции, но в свободное время он убивает преступников ради справедливости. Шоу возвращается в формате 10 серийного мини-сериала. Важно отметить, что это не продолжение оригинального сериала, ведь у сериала новое название. События нового мини-сериала раскроют нам историю, которая происходит 10 лет после оригинальных событий.

"Декстер" 2021: смотрите трейлер сериала

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3. "Великая"

Премьера: 19 ноября

На пороге продолжение сатирической комедии о правлении Екатерины Великой (Эль Фаннинг), у которой была громкая премьера в 2020 году. Нас ждет актерское пополнение и без того прекрасного актерского состава (особенно в лице Николаса Холта) – Джиллиан Андерсон. В новом сезоне мы увидим долгожданное восхождение на трон Екатерины, ее беременность и до смешного странные поступки ее мужа и всего двора.

"Великая" 2021: смотрите трейлер сериала

4. "Колесо времени"

Премьера: 19 ноября

Новый фэнтези-сериал, который успели наречь новой "Игрой престолов", который сняли по мотивам цикла романов "Колесо времени" Роберта Джордана. Суперсилы, магия, колдуны и ведьмы, избранные и цель, к которой стремятся все главные герои – это прекрасные предпосылки нового культового эпического проекта от Amazon Prime Video. Сериал стоит начать смотреть даже из-за того, что главную роль исполняет непревзойденная Розамунд Пайк, обладательница премии "Оскар" и "Золотого глобуса".

"Колесо времени" 2021: смотрите трейлер сериала

Интересно Розамунд Пайк в трейлере фэнтезийного сериала "Колесо времени" – смотрите зрелищное видео

5. "Ковбой Бибоп"

Премьера: 19 ноября

В основу научно-популярного проекта от Netflix лег сюжет мегапопулярного японского аниме о трех героях – охотниках за головами – Спайка, Джета и Фея. Все события сериала происходит в космосе, – вы только посмотрите на этот эпический трейлер...

"Ковбой Бибоп" 2021: смотрите трейлер сериала

6."Психиатр по соседству"

Премьера: 12 ноября

В центре сюжета история о том, как психиатр получил наивысший уровень доверия своего пациента. В результате чего врач (Пол Радд) не только изменил жизнь своего пациента Мартина Марковиц (Уилл Феррелл), а и переехал к нему домой, начал контролировать его бизнес. Стоит ли добавить, что врач захватил личность своего пациента?

"Психиатр по соседству" 2021: смотрите трейлер сериала