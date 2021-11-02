Наталья Жижченко рассказала, что предпочитает именно формат мини-сериалов, ведь это связано с плотным рабочим графиком певицы. Поэтому артиска поделилась восемью сериалами, которые ее зацепили особо.
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8 сериалов на Netflix, которые рекомендует Onuka
1. "Горничная" / Maid
Первую строчку в рейтинге певицы занял мини-сериал, раскрывающий проблемы домашнего насилия. В частности, Наталья подчеркнула, что особенно ее вдохновил на просмотр сам жанр проекта – "драма, изображающая другую сторону жизни".
Этот сериал позволяет понять, насколько мы неправильно представляем жизнь в других странах, в частности в США. Прекрасный атмосферный фильм с классной актерской работой и отличным саундтреком. Драма, которую я бы точно пересмотрела еще раз,
– написала Наталья Жижченко.
"Горничная" 2021: смотрите трейлер сериала
2. Sexify
Вторую строчку Наталья отдала польской секс-комедии, которую, по ее словам, называют "восточноевропейским "Сексуальным образованием".
У Sexify интересный сюжет, сериал клево снят, в нем играют крутые актеры. Я получила огромное удовольствие от просмотра, – пришла к выводу певица.
Sexify 2021: смотрите трейлер сериала
3. "Сексуальное образование" / Sex Education
Оказалось, что Наталья поклонница сериала о проблемах современной молодежи, ведь смотрит шоу уже третий сезон подряд. По словам Наталии, сериал "изощренно и разумно раскрывает новую этику и новую реальность".
Это шоу стоит посмотреть всем, кто хочет понять молодежь и то, чем она живет постоянно и повсюду. Третий сезон — блестящий и не хуже первых двух,
– заверила звезда.
"Сексуальное образование" 2021: смотрите трейлер сериала
4. "Бритни против Спирс" / Britney vs Spears
Четвертое место Наталья отдала новому скандальному сериалу, который шокировал и раскрыл наконец всю сложную историю популярности иконы поп-музыки 2000-х – Бритни Спирс.
Этот фильм рассказывает о личности, которую уничтожает внимание публики. Невероятно, насколько безумной может быть жизнь человека, насколько она может превратиться в сюрреализм и нонсенс. После этого фильма я однозначно пересмотрела свое отношение к Бритни и ее творчеству,
– откровенно заявила фронтвумен группы Onuka.
"Бритни против Спирс" 2021: смотрите трейлер сериала
5. "Каштановый человечек" / The Chestnut Man
Пятую строчку своего хит-парада на Netflix Наталья посвятила детективной ленте о серии загадочных убийств.
Каштановый человечек наполнен характерной, темной атмосферой детектива,
– написала Наталья.
"Каштановый человечек" 2021: смотрите трейлер сериала
6. "Беспорядок после тебя" / El desorden que dejas
Шестую позицию Наталии занял испанский драматический сериал. Певица рассказала, что любит смотреть сериалы с оригинальным дубляжом и субтитрами – особенно с испанским колоритом.
А испанское кино звучит просто невозможно: начиная от музыки, заканчивая словами. У него есть свой флер – мистически-драматически-страстный, – подытожила Наталья.
"Беспорядок после тебя" 2021: смотрите трейлер сериала
7. "Игра в кальмара" / Squid game
Конечно, самый популярный проект Netflix тоже вошел в список сериалов, не оставивших равнодушной и Наталью Жижченко. Певица призналась, что ее всюду спрашивали, просмотрела ли она сериал. А также признала, что проект приобрел такую популярность, что его посмотрел даже ее муж – Евгений, который никогда не смотрит подобных проектов.
Интересно, что было немало комментариев под клипом GUMA о том, что он зрительно напоминает шоу. Действительно, есть какие-то сходства в цветах и клонах. В шоу мне было интересно узнать жизнь персонажей вне игры. В таких кинематографических порывах ты путешествуешь по миру, реальной жизни и социальным срезам пластов населения, а это — самое интересное,
– заявила фронтвумен группы Onuka.
"Игра в кальмара" 2021: смотрите трейлер сериала
8. "Невинный" / The Innocent
Последнее место снова занял испанский детективный проект, поразивший Наталью непредсказуемыми сюжетными поворотами.
Это однозначно то шоу, которое хочется стереть из памяти и посмотреть снова,
– прокомментировала певица.
"Невинный" 2021: смотрите трейлер сериала