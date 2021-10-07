Почему сериал "Игра в кальмара" сводит с ума весь мир: 5 причин

"Игра в кальмара" вышла на Netflix 17 сентября 2021 года. Сегодня проект уверенно движется к тому, чтобы стать самым популярным неанглоязычным сериалом за всю историю стриминга и может даже подвинуть британских или американских конкурентов.

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Сюжет сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейская лента изображает группу отчаявшихся людей, обремененных долгами, которые согласились принять участие в безумных опасных играх на выживание. В погоне за деньгами участникам приходится изменять, обманывать и показывать свои жестокие стороны. Победителем может стать только один, остальные погибнут.

История создания сериала

Сценарист и режиссер Хван Дон-Хёк, который искал спонсора для ленты 12 лет, за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар". По ее правилам дети делятся на две группы, которые должны бороться за право занять участок, похожий на морского обитателя.

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Исторические предпосылки

Сериал "Игра в кальмара" направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества. Многочисленные исторические потрясения: японская колонизация, Корейская война, диктатура Пак Чон Хи, финансовые кризисы, оставили глубокие психологические шрамы. Сюжеты о страшном угнетении бедных и восхвалении богатых были популярны всегда не только в Южной Корее, но и во всем мире.



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото с Кинориума

Культурные предпосылки

"Игра в кальмара" создана по мотивам всемирной одержимости любыми азартными играми – от обычных викторин, отвечая на вопросы, до реалити вроде "Последнего героя".



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото с Кинориума

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Кинематографическое насилие

Голливуд уже давно пользуется этими приемами. Сцены насилия, жестокости и убийства характерны для западного кино. С их помощью создателям сериалов и фильмов лучше всего удается вызвать у зрителей эмоции эмпатии, волнения и ожидания.



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото с Кинориума

Особая эстетика

Несмотря на все, сериал "Игра в кальмара" невероятно эстетичный, а сюрреалистичность ленты приравнивают к фильму Тима Бертона "Чарли и шоколадная фабрика". Надзиратели в розовых комбинезонах напоминают Умпу-лумпа, а общежитие участников – одну из комнат шоколадной фабрики Вилли Вонки. Конечно, у сериала "Игра в кальмара" сильные и визуальные эффекты, которые держат в напряжении до последней минуты.



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото с Кинориума

Эволюционные модели передачи информации

И напоследок – "Игра в кальмара" бы не стала такой популярной без соцсетей, в частности тиктока и твиттера. Сегодня в сети есть десятки мемов: о депрессии после 30, леденцах дальгона, из которых участники вырезали фигуры в одном из конкурсов и тому подобное. На Развлечения 24 и Вкусно 24 журналиста всегда готовят интересные новости такой тематики, в частности, уже рассказали:



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото с Кинориума

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Что известно о сериале "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара" – 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, мировая премьера которого состоялась 17 сентября 2021 года. В нем рассказывается о группе из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей соглашаются принять участие в таинственной игре на выживание. Победитель получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов).

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