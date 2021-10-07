Чому серіал "Гра в кальмара" зводить з розуму увесь світ: 5 причин

"Гра в кальмара" вийшла на Netflix 17 вересня 2021 року. Сьогодні проєкт впевнено рухається до того, щоб стати найпопулярнішим неангломовним серіалом за всю історію стрімінгу і може, навіть, посунути британських чи американських конкурентів.

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Сюжет серіалу "Гра в кальмара"

Південнокорейська стрічка зображає групу людей, зневірених і обтяжених боргами, які погодилися взяти участь у божевільних небезпечних іграх на виживання. У гонитві за грошима учасникам доводиться зраджувати, обманювати й показувати свої найжорстокіші сторони. Переможцем може стати лише один, решта загинуть.

Історія створення серіалу

Сценарист і режисер Гван Дон-хьок, який шукав спонсора для стрічки 12 років, за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар". За її правилами діти діляться на дві групи, які мають боротися за право зайняти ділянку, яка схожа на морського мешканця.

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Історичні передумови

Серіал "Гра в кальмара" спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства. Численні історичні потрясіння: японська колонізація, Корейська війна, диктатура Пак Чон Хі, фінансові кризи, залишили глибокі психологічні шрами. Сюжети про страшне пригноблення бідних і возвеличення багатих були популярними завжди не лише у Південній Кореї, а й у всьому світі.



Кадр зі серіалу "Гра в кальмара" / Фото з Кіноріуму

Культурні передумови

"Гра в кальмара" створена за мотивами всесвітньої одержимості будь-якими азартними іграми – від звичайних вікторин, відповідаючи на питання, до реаліті на кшталт "Останнього героя".



Кадр зі серіалу "Гра в кальмара" / Фото з Кіноріуму

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Кінематографічне насильство

Голлівуд вже давно користуються цими прийомами. Сцени насильства, жорстокості та вбивства характерні для західного кіно. За їхньої допомогою творцям серіалів та фільмів найкраще вдається викликати у глядачів емоції емпатії, хвилювання й очікування.



Кадр зі серіалу "Гра в кальмара" / Фото з Кіноріуму

Особлива естетика

Попри все серіал "Гра в кальмара" неймовірно естетичний, а сюрреалістичність стрічки прирівнюють до фільму Тіма Бертона "Чарлі і шоколадна фабрика". Наглядачі в рожевих комбінезонах нагадують Умпу-лумпу, а гуртожиток учасників – одну з кімнат шоколадної фабрики Віллі Вонки. Звісно, у серіалу "Гра кальмара" сильні й візуальні ефекти, які тримають в напрузі до останньої хвилини.



Кадр зі серіалу "Гра в кальмара" / Фото з Кіноріуму

Еволюційні моделі передачі інформації

І наостанок – "Гра в кальмара" б не стала такою популярною без соцмереж, зокрема тіктоку та твітеру. Сьогодні в мережі є десятки мемів: про депресію після 30, льодяники дальгона, з яких учасники вирізали фігури в одному з конкурсів тощо. На Розваги 24 та Смачно 24 журналісти завжди готують найцікавіші новини такої тематики, зокрема, уже розповіли:



Кадр зі серіалу "Гра в кальмара" / Фото з Кіноріуму

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Що відомо про серіал "Гра у кальмара" "Гра у кальмара" – 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, світова прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року. У ньому розповідається про групу з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання. Переможець отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів).

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