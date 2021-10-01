По словам SK Broadband Netflix должен оплатить расходы, связанные с увеличением трафика данных и проведением технического обслуживания из-за популярности.

Читайте также Суда не было: Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney

Этот шаг был сделан после того, как суд Сеула заявил, что Netflix должен "разумно" дать что-то на замену интернет-провайдеру за использование сети. Netflix сказал, что рассмотрит претензию SK Broadband, в то же время будет искать диалог и изучать способы работы с SK Broadband, чтобы гарантировать безопасность клиентов.

По информации SK, трафик Netflix с мая 2018 года вырос в 24 раза – до 1,2 триллиона бит данных в секунду, благодаря успеху нескольких продуктов Netflix, включая нашумевший сериал "Игра в кальмара".

Популярность "Игры в кальмары" и других картин подчеркнула статус Netflix как второго по величине генератора трафика данных в стране после YouTube от Google, но они не платят сборы за использование сети, которые другие поставщики контента, такие как Amazon, Apple или Facebook.

По оценкам SK, которые изложены в судебных документах, Netflix должен был заплатить SK за использование сети около 27,2 миллиарда долларов только в 2020 году. Netflix уверял, что его обязанность заканчивается созданием контента и обеспечением его доступности, а затраты SK обусловлены выполнением ею договорных обязательств перед пользователями Интернета.

Netflix подал апелляцию, новое рассмотрение начнется в конце декабря.

Чем поразил сериал и как стал самым популярным на Netflix

Увлекательная корейская драма про выживание "Игра в кальмара", премьера которой состоялась 17 сентября 2021 года за 10 дней преодолела культурные и языковые барьеры в 90 странах от Катара и Омана до Эквадора и Боливии и возглавила рейтинг просмотров на стриминге. Состоит из девяти эпизодов и изображает группу лиц, участвующих в тайной игре на выживание.

19 сентября сериал занял восьмое место в десятке лучших сериалов в США. На следующий день шоу поднялось на вторую позицию, а 21 сентября достигло вершины, где и остается до сих пор. Таким образом, "Игра в кальмара" стала первым оригинальным корейским сериалом, который когда-либо достигал таких результатов.

"Игра в кальмара" 2021: смотрите трейлер