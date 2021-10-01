Глава Disney Studios Content Алан Бергман подтвердил это и сообщил, что компания "намерена двигаться вперед вместе с актрисой в отношении будущих проектов".

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Я счастлива, что решила наши разногласия. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе на протяжении многих лет, и мне очень нравятся мои творческие отношения с командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы,

– отметила Йоханссон.

Что произошло между Disney и Скарлетт Йоханссон

Почему актриса подала в суд?

С жалобой в Высший суд Лос-Анджелеса представители Йоханссон обратились 29 июля. Актриса считает, что это не только нарушает контракт, по которому она работала с Disney, а также негативно повлияло на кассовые сборы, в результате и на ее гонорар.

"Как известно, госпожа Йоханссон, Disney, Marvel и всем остальным в Голливуде, "театральный прокат" – это прокат, предназначенный исключительно для кинотеатров. Disney хорошо осознавали это обещание, но, вместе с тем, приказали Marvel нарушить его и вместо этого выпустить ленту на сервисе Disney+ в тот же день, что и в кинотеатрах", – говорилось в исковом заявлении.

Как отреагировала компания Disney?

В ответ на судебный иск от Скарлетт Йоханссон из-за одновременного релиза "Черной вдовы" в кинотеатрах и на Disney+, представители корпорации заявили, что не нарушали условий контракта с исполнительницей роли Наташи Романовой.

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"Эта жалоба не имеет абсолютно никаких оснований. Особенно нас огорчает то, что в этом иске откровенно игнорируются ужасные длительные последствия пандемии Covid-19, которые испытывает весь мир. Disney шла навстречу всем условиям своего контракта с Йоханссон, и более того, благодаря релизу "Черной вдовы" в премиум доступе на Disney+, она может получить гораздо большую компенсацию свыше 20-ти миллионов долларов, которые она уже получила", – из заявления Disney.

Позже юрист компании Disney Дэниел Петрочелли сказал, что иск Скарлетт – это тщательно спланированная пиар-кампания.

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