Голова Disney Studios Content Алан Бергман підтвердив це і повідомив, що компанія "має намір рухатися вперед разом з акторкою щодо майбутніх проєктів".

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Я щаслива, що вирішила наші розбіжності. Я неймовірно пишаюся роботою, яку ми виконали разом протягом багатьох років, і мені дуже подобаються мої творчі стосунки з командою. Я з нетерпінням чекаю продовження нашої співпраці в найближчі роки,

– зазначила Йоганссон.

Що сталося між Disney та Скарлетт Йоганссон

Чому акторка подала до суду?

Зі скаргою до Вищого суду Лос-Анджелеса представники Йоганссон звернулися 29 липня. Акторка вважає, що це не тільки порушує контракт, за яким вона працювала із Disney, а також негативно вплинуло на касові збори, в результаті й на її гонорар.

"Як відомо пані Йоганссон, Disney, Marvel та всім іншим у Голлівуді, "театральний прокат" – це прокат, що призначений виключно для кінотеатрів. Disney добре усвідомлювали цю обіцянку, але, з усім тим, наказали Marvel порушити її та замість цього випустити стрічку на сервісі Disney+ того ж дня, що й у кінотеатрах", – йшлося у позовній заяві.

Як відреагувала компанія Disney?

У відповідь на судовий позов від Скарлетт Йоганссон через одночасний реліз "Чорної вдови" в кінотеатрах і на Disney+, представники корпорації заявили, що не порушували умов контракту з виконавицею ролі Наташі Романової.

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"Ця скарга немає абсолютно ніяких підстав. Особливо нас засмучує те, що в цьому позові відверто ігноруються жахливі тривалі наслідки пандемії Covid-19, які відчуває весь світ. Disney йшла на зустріч всім умовам свого контракту з Йоганссон, і щобільше, завдяки релізу "Чорної вдови" в преміумдоступі на Disney+ вона може отримати значно більшу компенсацію понад 20 мільйонів доларів, які вона вже отримала", – із заяви Disney.

Пізніше юрист компанії Disney Деніел Петрочеллі сказав, що позов Скарлетт – це ретельно спланована піар-кампанія.

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