Температура між Скарлетт Йоганссон та Disney ще не спала. Дехто вважав, що корпорація відкупиться й актриса забере позов. Але не так усе сталося.

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Як відповів Disney на позов актриси

Юрист компанії Disney Деніел Петрочеллі повідомив, що вимоги в позові Йоганссон виходять далеко за межі контракту актриси зі студією.

Очевидно, що це ретельно спланована піар-кампанія для досягнення результату, якого не можна досягти в судовому процесі,

– вважає Петрочеллі.

"Ніякий тиск зі сторони громадськості не змінить і не приховає чіткі договірні зобов'язання. Контракт прописаний чітко", – доповнює. За словами Петрочеллі, контракт із Йоганссон складений так, що в разі суперечок слід звертатися до арбітражу, а не до суду. Але навіть цей момент може бути предметом спору, оскільки контракт актриси укладений з Marvel, а позов був поданий проти Disney.

Юрист студії наголошує, що за контрактом із Йоганссон, "Чорна Вдова" мала вийти мінімум на 1500 екранах. У результаті вийшла на 9-х тисячах екранів плюс ще 30 тисяч екранів за кордоном. Петрочеллі неодноразово підкреслював, що рішення про дистрибуцію фільму повністю залежить від студії й одноразовий прокат був необхідною стратегією під час пандемії.

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Зазвичай підписка на Disney + швидше збільшиться, якщо дати глядачам можливість подивитися новий блокбастер Marvel з популярною актрисою і знаменитою героїнею, ніж той же фільм Marvel, але з новим для глядача героєм і актором.

Погодьтеся, Йоганссон позбулася солідної частини заробітку, коли фільм пішов у кіно й на платформі в преміальному доступі. Але Петрочеллі каже, що реліз на Disney + на практиці став додатковим плюсом для актриси, оскільки цей виторг зараховується в касових зборах для розрахунку бонусів.

Щоби подивитися "Чорну вдову" на Disney +, треба заплатити майже 30 доларів.

Ми ставилися до виторгу Disney Premier Access, як до касових зборів, відповідно до вимог контракту щодо бонусів, що тільки поліпшило економічні показники пані Йоганссон,

– додає Петрочеллі.

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Що говорить команда Йогансон

Команда юристів Йоганссон стверджує, що кілька місяців намагалася вирішити суперечку, задовго до прем'єри фільму. Однак Disney не відповідали на запити. Disney так само категорично стверджує, що команда актриси не попередила студію про позов, який подали в суд 29 липня 2021 року.

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– адвокат Джон Берлінські відповів на коментар Петрочеллі

"Юристи Disney не зможуть стерти раніші публічні заяви, умови контракту пані Йоганссон; історію, що призвела до цього позову або наслідки своєї поведінки для творчої спільноти загалом, – говорить адвокат зірки. – Якби Disney щиро вірила в те, що зараз стверджують її юристи, вона вітала б вирішення спору у відкритому суді, замість того, щоби приховувати свою неправомірну поведінку від громадськості в конфіденційному арбітражі".

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Берлінські й Петрочеллі – давні знайомі

Вони вже були на протилежних сторонах іншого гучного процесу. З 2015 до 2019 ріку актор і продюсери серіалу "Кістки" вели боротьбу проти студії 21th Century Fox. У 2019, коли Петрочеллі приєднався до справи, унаслідок продажу студії корпорації Disney, Берлінські домігся в арбітражному суді рішення про відшкодування акторам і продюсерам 179 мільйонів доларів. Потім справа повернули у відкритий суд. Петрочеллі домігся зниження суми компенсації до 51 мільйона доларів. І, хоч обидві сторони погрожували подати на апеляцію, у вересні 2019-го було досягнуто згоди.

Судовий процес Йоганссон – недалекоглядний

У випадку з "Чорною вдовою" Петрочеллі назвав судовий процес Йоганссон недалекоглядним з огляду на особливі умови, створені пандемією COVID-19. З огляду на десятки мільйонів доларів, вкладених у "Чорну Вдову", Disney нічого не залишалося, крім як шукати інноваційні рішення для прокату фільму. "У вас трапився раптова криза, і студія намагається допомогти мільйонам фанатів у період коронавірусу.