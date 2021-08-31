Оскільки в минулі вихідні "Круїз по джунглях" перевищив позначку у 100 мільйонів доларів за внутрішніми касовими зборами, студія готова зняти сиквел!
До теми Перші відгуки на "Круїз по джунглях" – діснеївський блокбастер, з усіма його плюсами і мінусами
Зірки Двейн Джонсон та Емілі Блант збираються повернутися до своїх ролей: дотепного шкіпера Френка Вольфа й безстрашну дослідницю докторку Лілі Гоутон. Вони будуть переживати ще більше нових пригод!
Очікується, що також повернуться режисер і продюсери першої частини:
- Жауме Колєт-Серра;
- Джон Девіс;
- Джон Фокс;
- Бо Флінн;
- Денні Гарсія;
- Хірам Гарсія;
- Скотт Шелдон.
Що нам відомо про фільм
У стрічці "Круїзі по джунглях" Двейн "Скеля" Джонсон грає капітана пароплава. Він намагається знайти лікувальне дерево Амазонки разом із британською мандрівницею-дослідницею, яку грає Емілі Блант.
Пригодницький фільм "Круїз у джунглях" створено за мотивами однойменного маршруту, який пропонують відвідувачам Діснейлендів. Під час подорожі гості парку пливуть на спеціально облаштованому човні ретельно прокладеним маршрутом у супроводі гіда. Дорогою відвідувачі поринають в атмосферу 1930-х років та відчувають себе справжніми дослідниками дикої природи. Вперше маршрут було відкрито у 1955 році. Наразі він діє майже в усіх Діснейлендах світу. Новий проєкт студії Disney є четвертим в історії, створеним за мотивами тематичних маршрутів парку Діснейленд. Найпопулярнішою з подібних проєктів стала франшиза "Пірати Карибського моря", – зазначає "Планета кіно".
"Круїз по джунглях" 2021 рік: дивіться трейлер