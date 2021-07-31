В перший день прем’єри картина отримала понад 40 мільйонів гривень, що на 18% більше, ніж було у "Круелли".

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Перші відгуки на фільм "Круїз по джунглях" після прем’єри

Відгуки рецензентів

"Круїз по джунглях" – типовий сучасний діснеївський блокбастер, з усіма його плюсами і мінусами. Це в міру ефектний, оптимістичний і динамічний фільм з перевантаженим і непереконливим сценарієм. Він сповнений сучасними ідеями, втім, і з ними забуває про справжність персонажів.

Зокрема, щоб не експлуатувати тварин дикої природи, їх намалювали на комп'ютері – в результаті отруйні змії виглядають недостатньо небезпечно, приручений леопард недостатньо мило, а пейзажі заповідних місць – цілком ординарно.

Звичайно, що не обійшлось без саркастичних коментарів у стилі самого ж фільму. Загалом, за словами рецензенців, "Круїз по джунглях" зовсім не страшний, досить симпатичний фільм. Він не той, що запам’ятовується надовго, досить очевидний – про хепі-енд відомо вже з перших кадрів.

Roten Tomatoes стрічка отримала рейтинг лише 62% серед критиків і оцінку 94% – серед глядачів.

Двейн Джонсон був приголомшений, побаченим: "Roten Tomatoes. "Круїз по джунглях" – рейтинг – 94%! Люди виговорилися!"

Що думають топові критики про фільм? Читайте далі.

Відгуки топових критиків

Більге Ебірі, New York Magazine/Vulture: "Картина могла б щось значити, якби вона була здатна додати один важливий елемент будь-якого виду пригод (навіть один, зроблений в першу чергу для дітей): реальне відчуття небезпеки";

Метт Сінгер, ScreenCrush: "Коли світ кіно здається таким очевидно фальшивим, людям важко відчути щось справжнє";

Сара Мішель Феттерс, MovieFreak.com: "Мені було зовсім невесело і мені більше нічого сказати";

Лінда Маррік, The Jewish Chronicle: "Приємний фільм, який здається і свіжим, і всім знайомим";

Ед Поттон, Times (UK): "Двейн Джонсон та Емілі Блант стали найнесподіванішою привабливою екранною парою року".

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Відгуки глядачів

Один з відгуків зібрав вибух емоцій – Кортні Говард: "Це грандіозна пригода – ретроспективний блокбастер, якого у нас не було. Захопливий атракціон, який ви захочете побачити кілька разів. Найвеселіше літо в кіно."

"Я сьогодні дивився "Круїз по Джунглях". Два роки говорив, що він натхненний "Індіаною Джонсом". І це саме так. Це надзвичайно весело, з великим серцем. Після перших 10 хвилин ви не зможете перемикнутися".

"Круїз по джунглях" – це велика, весела і цікава літня пригода для всієї родини. Двейн Джонсон зачаровує і захоплює, оскільки сценарій дійсно розкриває його сильні сторони. Мені дуже сподобалися натяки в сторону поїздки в тематичний парк і веселий флірт між Джонсоном та Блант. Вони – відмінний комедійний дует".