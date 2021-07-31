В первый день премьеры картина получила более 40 миллионов гривен, что на 18% больше, чем было у "Круэллы".

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Первые отзывы на фильм "Круиз по джунглям" после премьеры

Отзывы рецензентов

"Круиз по джунглям" – типичный современный диснеевский блокбастер, со всеми его плюсами и минусами. Это в меру эффектный, оптимистичный и динамичный фильм с перегруженным и неубедительным сценарием. Он полон современными идеями, впрочем, и с ними забывает о подлинности персонажей.

В частности, чтобы не эксплуатировать животных дикой природы, их нарисовали на компьютере – в результате ядовитые змеи выглядят недостаточно опасно, прирученный леопард недостаточно мило, а пейзажи заповедных мест – вполне ординарно.

Конечно, что не обошлось без саркастических комментариев в стиле самого же фильма. В общем, по словам рецензентов, "Круиз по джунглям" совсем не страшный, довольно симпатичный фильм. Он не тот, что запоминается надолго, достаточно очевиден – о хеппи-энде известно уже с первых кадров.

Roten Tomatoes лента получила рейтинг лишь 62% среди критиков и оценку 94% – среди зрителей.

Двейн Джонсон был потрясен увиденным: "Roten Tomatoes. "Круиз по джунглям" – рейтинг-94%! Люди выговорились!"

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Отзывы топовых критиков

Бильге Эбири, New York Magazine/Vulture: "Картина могла бы что-то значить, если бы она была способна добавить один важный элемент любого вида приключений (даже один, сделанный в первую очередь для детей): реальное ощущение опасности";

Мэтт Сингер, ScreenCrush: "когда мир кино кажется таким очевидно фальшивым, людям трудно почувствовать что-то настоящее";

Сара Мишель Феттерс, MovieFreak.com: "Мне было совсем невесело и мне больше нечего сказать";

Линда Маррик, The Jewish Chronicle: "приятный фильм, который кажется и свежим, и всем знакомым";

Эд Поттон, Times (UK): "Двейн Джонсон и Эмили Блант стали неожиданным привлекательной экранной парой года".

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Отзывы зрителей

Один из отзывов собрал взрыв эмоций – Кортни Говард: "Это грандиозное приключение – ретроспективный блокбастер, которого у нас не было. Увлекательный аттракцион, который вы захотите увидеть несколько раз. Самое веселое лето в кино."

"Я сегодня смотрел "Круиз по Джунглям". Два года говорил, что он вдохновлен "Индианой Джонсом". И это именно так. Это очень весело, с большим сердцем. После первых 10 минут вы не сможете переключиться".

"Круиз по джунглям" – это большое, веселое и интересное летнее приключение для всей семьи. Двейн Джонсон очаровывает и восхищает, так как сценарий действительно раскрывает его сильные стороны. Мне очень понравились намеки в сторону поездки в тематический парк и веселый флирт между Джонсоном и Блант. Они – отличный комедийный дуэт".