В первый день премьеры картина получила более 40 миллионов гривен, что на 18% больше, чем было у "Круэллы".
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Первые отзывы на фильм "Круиз по джунглям" после премьеры
Отзывы рецензентов
"Круиз по джунглям" – типичный современный диснеевский блокбастер, со всеми его плюсами и минусами. Это в меру эффектный, оптимистичный и динамичный фильм с перегруженным и неубедительным сценарием. Он полон современными идеями, впрочем, и с ними забывает о подлинности персонажей.
В частности, чтобы не эксплуатировать животных дикой природы, их нарисовали на компьютере – в результате ядовитые змеи выглядят недостаточно опасно, прирученный леопард недостаточно мило, а пейзажи заповедных мест – вполне ординарно.
Конечно, что не обошлось без саркастических комментариев в стиле самого же фильма. В общем, по словам рецензентов, "Круиз по джунглям" совсем не страшный, довольно симпатичный фильм. Он не тот, что запоминается надолго, достаточно очевиден – о хеппи-энде известно уже с первых кадров.
Двейн Джонсон был потрясен увиденным: "Roten Tomatoes. "Круиз по джунглям" – рейтинг-94%! Люди выговорились!"
Что думают топовые критики о фильме? Читайте дальше.
Отзывы топовых критиков
- Бильге Эбири, New York Magazine/Vulture: "Картина могла бы что-то значить, если бы она была способна добавить один важный элемент любого вида приключений (даже один, сделанный в первую очередь для детей): реальное ощущение опасности";
- Мэтт Сингер, ScreenCrush: "когда мир кино кажется таким очевидно фальшивым, людям трудно почувствовать что-то настоящее";
- Сара Мишель Феттерс, MovieFreak.com: "Мне было совсем невесело и мне больше нечего сказать";
- Линда Маррик, The Jewish Chronicle: "приятный фильм, который кажется и свежим, и всем знакомым";
- Эд Поттон, Times (UK): "Двейн Джонсон и Эмили Блант стали неожиданным привлекательной экранной парой года".
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Отзывы зрителей
Один из отзывов собрал взрыв эмоций – Кортни Говард: "Это грандиозное приключение – ретроспективный блокбастер, которого у нас не было. Увлекательный аттракцион, который вы захотите увидеть несколько раз. Самое веселое лето в кино."
"Я сегодня смотрел "Круиз по Джунглям". Два года говорил, что он вдохновлен "Индианой Джонсом". И это именно так. Это очень весело, с большим сердцем. После первых 10 минут вы не сможете переключиться".
"Круиз по джунглям" – это большое, веселое и интересное летнее приключение для всей семьи. Двейн Джонсон очаровывает и восхищает, так как сценарий действительно раскрывает его сильные стороны. Мне очень понравились намеки в сторону поездки в тематический парк и веселый флирт между Джонсоном и Блант. Они – отличный комедийный дуэт".