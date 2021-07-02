В приключенческом фильме "Круиз по джунглям" Дуэйн "Скала" Джонсон играет капитана парохода. Он пытается найти лечебное дерево Амазонки вместе с британской путешественницей-исследовательницей, которую играет Эмили Блант.

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Мировая премьера фильма назначена на 30 июля 2021 года.

Что показали в трейлерах "Круиз по джунглям"

Первый ролик рассказывает об Эмили Блант, которая перевоплощается в роль британской исследовательницы Лили Хоутон. По сюжету она приезжает в Амазонские джунгли в поисках магического лечебного растения.

Эмили Блант в трейлере "Круиз по джунглям" 2021: смотрите онлайн

Второй ролик представил Дуэйн Джонсон, поэтому трейлер посвящен ему – героическому и бесстрашному Фрэнку Вольфу. В нем он предстает веселым, самоуверенным капитаном, который "застрял" в долгах и поэтому соглашается на экспедицию Лили Хоутон.

Дуэйн Джонсон в трейлере "Круиз по джунглям" 2021: смотрите онлайн