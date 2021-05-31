В в приключенческом фильме "Круиз по джунглям" Дуэйн "Скала" Джонсон играет капитана парохода. Он пытается найти лечебное дерево Амазонки вместе с британской путешественницей-исследовательницей, которую играет Эмили Блант.

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Мировая премьера фильма назначена на 30 июля 2021 года.

Что показали в трейлере "Круиз по джунглям"

Трейлер начинается с боевой сцены, в которой доктор Лили Гоутон (Блант) и Фрэнк Вольф (Джонсон) пытаются уйти от головорезов. Затем наш взгляд обращают на краткое изложение сюжета фильма, в котором британская исследовательница (Блант) нанимает капитана (Джонсона), чтобы тот нашел в джунглях секретное мифическое дерево, которое, согласно легенде, может вылечить любую болезнь. Кажется, что доктор Лили добросовестно готова привлечь свои знания ради спасения всего человечества. На пути к цели приключается много опасностей, включая диких животных, ловушки, монстров и немецких злодеев на подводной лодке, вооруженной торпедами.

Интересно. Новый трейлер появился через год после того, как были обнародованы первые кадры "Круиза по джунглям", прежде чем фильм был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19.



Постер к фильму "Круиз по джунглям" / Disney

Режиссером июльской премьеры "Круиз по джунглям" стал испанский кинорежиссер Жауме Кольет-Серра ("Дом восковых фигур", "Дитя тьмы") по сценарию Майкла Грина, Гленна Фикарра и других.

Как и в случае с другими крупными релизами Disney на 2021 год, такими как Cruella и Black Widow, "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise) выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney + Premier Access.

"Круиз по джунглям" 2021: смотрите трейлер