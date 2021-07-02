В у пригодницькому фільмі "Круїзі по джунглях" Двейн "Скеля" Джонсон грає капітана пароплава. Він намагається знайти лікувальне дерево Амазонки разом із британською мандрівницею-дослідницею, яку грає Емілі Блант.

​Читайте також Двейн Джонс та Емілі Блант: мережу вразив трейлер фільму "Круїз по джунглях"

Світова прем'єра фільму призначена на 30 липня 2021 року.

Що показали в трейлерах "Круїз по джунглях"

Перший ролик розповідає про Емілі Блант, яка перевтілюється в роль британської дослідниці Лілі Гоутон. За сюжетом вона приїжджає в Амазонські джунглі в пошуках магічної лікувальної рослини.

Емілі Блант в трейлері "Круїзі по джунглях" 2021: дивіться онлайн

Другий ролик презентував Двейн Джонсон, тому трейлер присвячено йому – героїчному і безстрашному Френку Вольфу. В ньому він постає веселим, самовпевненим, який "застряг" в боргах і через це погоджується на експедицію Лілі Гоутон.

Двейн Джонсон в трейлері "Круїзі по джунглях" 2021: дивіться онлайн