Многие любят смотреть фильмы, основанные на реальных историях, что является одной из причин, почему музыкальные байопики стали такими популярными, – рассказывает Ната Жижченко, ONUKA.
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Эти фильмы показывают то, что мы не можем увидеть на сцене: что происходит за кулисами, внутреннюю борьбу, цену взлетов и боль падения,
– поделилась Ната Жижченко в инстаграме.
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"Сид и Нэнси"
Год: 1986
Рейтинг IMDb: 7
Оригинальное название: Sid and Nancy
Эпическая драма о жизни легендарного басиста группы Sex Pistols. Панк-рок, становление и распад культовой группы, наркотическая зависимость, убийство и аресты — история Сида Вишеса безусловно одна из самых интересных в музыке.
"Сид и Нэнси" 1986: смотрите трейлер
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"Контроль"
Год: 2007
Рейтинг IMDb: 7,7
Оригинальное название: Control
Биографическая лента, посвященная иену Кертису. Фильм описывает события из жизни фронтмена Joy Division, сосредоточивая внимание на его браке, формировании и карьере Joy Division, борьбе Иена эпилепсией, его романе и трагической смерти.
"Контроль" 2007: смотрите трейлер
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"Эми"
Год: 2015/
Рейтинг IMDb: 7,8
Оригинальное название: Amy
Одновременно грустный и красивый фильм. Интересно видеть Эми Уайнхаус молодой девушкой и наблюдать, как она, словно волна, поднимается, а потом угасает. Но благодаря этому фильму вы точно поймете, какой удивительной певицей и автором она была.
"Эми" 2015: смотрите трейлер
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"Меня там нет"
Год: 2007
Рейтинг IMDb: 6,9
Оригинальное название: I'm Not There
Необычная лента о необычном Бобе Дилане. Вместо того, чтобы снять традиционный биографический фильм, режиссер завербовал шестерых крутых актеров для того, чтобы изобразить разные стороны персоны прославленного певца.
"Меня там нет" 2007: смотрите трейлер
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"Вудсток"
Год: 2019
Рейтинг IMDb: 7,6
Оригинальное название: Woodstock
Документалка о фестивале, который заставил людей понять, что музыка состоит не только в том, чтобы ее услышать, а в том, чтобы увидеть ее.
"Вудсток" 2019: смотрите трейлер