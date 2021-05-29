Многие любят смотреть фильмы, основанные на реальных историях, что является одной из причин, почему музыкальные байопики стали такими популярными, – рассказывает Ната Жижченко, ONUKA.

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Эти фильмы показывают то, что мы не можем увидеть на сцене: что происходит за кулисами, внутреннюю борьбу, цену взлетов и боль падения,

– поделилась Ната Жижченко в инстаграме.

"Сид и Нэнси"

Год: 1986

Рейтинг IMDb: 7

Оригинальное название: Sid and Nancy

Эпическая драма о жизни легендарного басиста группы Sex Pistols. Панк-рок, становление и распад культовой группы, наркотическая зависимость, убийство и аресты — история Сида Вишеса безусловно одна из самых интересных в музыке.

"Сид и Нэнси" 1986: смотрите трейлер

"Контроль"

Год: 2007

Рейтинг IMDb: 7,7

​Оригинальное название: Control

Биографическая лента, посвященная иену Кертису. Фильм описывает события из жизни фронтмена Joy Division, сосредоточивая внимание на его браке, формировании и карьере Joy Division, борьбе Иена эпилепсией, его романе и трагической смерти.

"Контроль" 2007: смотрите трейлер

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"Эми"

Год: 2015/

Рейтинг IMDb: 7,8

​Оригинальное название: Amy

Одновременно грустный и красивый фильм. Интересно видеть Эми Уайнхаус молодой девушкой и наблюдать, как она, словно волна, поднимается, а потом угасает. Но благодаря этому фильму вы точно поймете, какой удивительной певицей и автором она была.

"Эми" 2015: смотрите трейлер

"Меня там нет"

Год: 2007

Рейтинг IMDb: 6,9

​Оригинальное название: I'm Not There

Необычная лента о необычном Бобе Дилане. Вместо того, чтобы снять традиционный биографический фильм, режиссер завербовал шестерых крутых актеров для того, чтобы изобразить разные стороны персоны прославленного певца.

"Меня там нет" 2007: смотрите трейлер

"Вудсток"

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 7,6

​Оригинальное название: Woodstock

Документалка о фестивале, который заставил людей понять, что музыка состоит не только в том, чтобы ее услышать, а в том, чтобы увидеть ее.

"Вудсток" 2019: смотрите трейлер