Чимало людей люблять дивитися фільми, засновані на реальних історіях, що є однією з причини, чому музичні байопіки стали такими популярними, – розказує Ната Жижченко, ONUKA.

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Ці фільми показують те, що ми не можемо побачити на сцені: що відбувається за лаштунками, внутрішню боротьбу, ціну злетів та болючість падіння,

– поділилася Ната Жижченко в інстаграмі.

"Сід і Ненсі"

Рік: 1986

Рейтинг IMDb: 7

Оригінальна назва: Sid and Nancy

Епічна драма про життя легендарного басиста гурту Sex Pistols. Панк-рок, становлення та розпад культового гурту, наркотична залежність, вбивство та арешти — історія Сіда Вішеса безумовно одна з найцікавіших в музиці.

"Сід і Ненсі" 1986: дивіться трейлер

"Контроль"

Рік: 2007

Рейтинг IMDb: 7,7

​Оригінальна назва: Control

Біографічна стрічка, присвячена Ієну Кертісу. Фільм змальовує події з життя фронтмену Joy Division, зосереджуючи увагу на його шлюбі, формуванні та кар'єрі Joy Division, боротьбі Ієна з епілепсією, його романі та трагічній смерті.

"Контроль" 2007: дивіться трейлер

​Цікаво ONUKA показала 10-місячного сина та розповіла про його досягнення

"Емі"

Рік: 2015

Рейтинг IMDb: 7,8

​Оригінальна назва: Amy

Водночас сумний і красивий фільм. Цікаво бачити Емі Уайнхаус молодою дівчиною і спостерігати, як вона, наче хвиля, підіймається, а потім згасає. Але завдяки цьому фільму ви точно зрозумієте, якою дивовижною співачкою та авторкою вона була.

"Емі" 2015: дивіться трейлер

"Мене там немає"

Рік: 2007

Рейтинг IMDb: 6,9

​Оригінальна назва: I'm Not There

Незвичайна стрічка про незвичайного Боба Ділана. Замість того, щоб зняти традиційний біографічний фільм, режисер завербував шістьох крутих акторів для того, щоб зобразити різні сторони персони прославленого співака.

"Мене там немає" 2007: дивіться трейлер

"Вудсток"

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 7,6

​Оригінальна назва: Woodstock

Документалка про фестиваль, який змусив людей зрозуміти, що музика полягає не лише в тому, щоб її почути, а в тому, щоб побачити її.

"Вудсток" 2019: дивіться трейлер