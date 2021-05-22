"Всі пишуть про фільми і серіали, ну і я туди ж. Найкращий час, щоб зберегти собі!", – звернувся до своїх шанувальників український співак і телеведучий Дантес.
До теми Андре Тан порадив фільми і серіали про моду, які надихають
"Смак життя"
Рік: 2007
Жанр: мелодрама, драмедія
Рейтинг IMDb: 6,3
Романтична комедія розповідає про шеф-кухаря, який настільки відповідально і самовіддано ставиться до приготування їжі, що на все, що відбувається навколо, – ніколи не звертає увагу. Та одного дня він починає опікуватися племінницею і все йде не за планом.
"Смак життя" 2007: дивіться трейлер
"Прянощі та пристрасті"
Рік: 2014
Жанр: драмедія
Рейтинг IMDb: 7,3
Молодий індійський кухар Хассан Кадам шукаючи щастя у Європі, влаштовується у крихітному містечку у французькому Провансі й відкриває там ресторан національної індійської кухні. Але без бою нічого не відбувається. Яким буде життя Хассана – дивіться у фільмі.
"Прянощі та пристрасті" 2014: дивіться трейлер
"Один день"
Рік: 2011
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг IMDb: 7
Ема Морлі і Декстер Мейхью познайомилися 15 липня 1988 року. Вони провели разом лише ніч і день, а потім роз'їхалися. Ема – до Лондона, Декстер – до Парижа. Але на прощання вони пообіцяли один одному зустрічатися 15 липня щороку – що б не сталося, куди б не закинула їх доля. З того часу життя піднесло їм немало сюрпризів.
"Один день" 2011: дивіться трейлер
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"Дівчина в тумані"
Рік: 2017
Жанр: кримінал, детектив, драма,трилер
Рейтинг IMDb: 6,8
Анна Лу пішла до церкви і не повернулася. Найдивніше те, що немає ніяких слідів убивства та самої жертви. Ніхто не знає, куди пропала Анна. Через деякий час за цю справу взявся блискучий детектив Фогель. Незабаром після цих подій інспектор потрапляє в аварію. Фогель не пам’ятає що трапилося. Чому він потрапив у аварію, що сталася і чия кров у нього на сорочці?
"Дівчина в тумані" 2017: дивіться трейлер
Серіал "Тінь та кістка"
Рік: 2021
Жанр: фентезі, бойовик, пригоди
Рейтинг IMDb: 7,8
У світі, розділеному на дві частини бар'єром вічної темряви, де надприродні істоти живляться людською плоттю, дівчина-солдат знаходить в собі неймовірну силу, яка може об'єднати країну. Але проти неї – змови небезпечних сил. Бандити, злодії, вбивці і святі – в стані війни, і для виживання потрібно більше, ніж магія.
Серіал "Тінь та кістка" 2021: дивіться трейлер
"Відчуй ритм"
Рік: 2020
Жанр: драмедія, сімейний
Рейтинг IMDb: 6,3
Після провального прослуховування на Бродвеї егоцентрична танцівниця неохоче повертається додому у невелике містечко і погоджується тренувати групу юних невдах для великого конкурсу.
"Відчуй ритм" 2020: дивіться трейлер
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Серіал "Неймовірне"
Рік: 2019
Жанр: драма, детектив, кримінал
Рейтинг IMDb: 8,4
Після того, як дівчинка-підліток повідомляє про зґвалтування, а потім відмовляється від своїх слів, дві співробітниці поліції вирішують з’ясувати всю правду.
Серіал "Неймовірне" 2019: дивіться трейлер
"Манк"
Рік: 2020
Жанр: біографія, драмедія
Рейтинг IMDb: 6,9
Стрічка розповідає про сценариста Германа Дж. Манкевича та його роботу над сценарієм фільму "Громадянин Кейн" 1941 року.
"Манк" 2020: дивіться трейлер
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"Суд над чиказькою сімкою"
Рік: 2020
Жанр: трилер, історія, драма
Рейтинг IMDb: 7,8
У фільмі йдеться про реальні події 1968 року в Чикаго. Несанкціонований антив'єтнамський "карнавал", який перервав з'їзд демократичної партії, вилився в сутичку з поліцією – демонстранти кидалися в полісменів камінням і отримували відповідь сльозогінним газом.
"Суд над чиказькою сімкою" 2020: дивіться трейлер