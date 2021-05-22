"Всі пишуть про фільми і серіали, ну і я туди ж. Найкращий час, щоб зберегти собі!", – звернувся до своїх шанувальників український співак і телеведучий Дантес.

До теми Андре Тан порадив фільми і серіали про моду, які надихають

"Смак життя"

Про їжу і відносини

Рік: 2007

Жанр: мелодрама, драмедія

Рейтинг IMDb: 6,3

Романтична комедія розповідає про шеф-кухаря, який настільки відповідально і самовіддано ставиться до приготування їжі, що на все, що відбувається навколо, – ніколи не звертає увагу. Та одного дня він починає опікуватися племінницею і все йде не за планом.

"Смак життя" 2007: дивіться трейлер

"Прянощі та пристрасті"

Про індійську та французьку кухню

Рік: 2014

Жанр: драмедія

​Рейтинг IMDb: 7,3

Молодий індійський кухар Хассан Кадам шукаючи щастя у Європі, влаштовується у крихітному містечку у французькому Провансі й відкриває там ресторан національної індійської кухні. Але без бою нічого не відбувається. Яким буде життя Хассана – дивіться у фільмі.

"Прянощі та пристрасті" 2014: дивіться трейлер

"Один день"

Зворушлива легка мелодрама

Рік: 2011

Жанр: драма, мелодрама

​Рейтинг IMDb: 7

Ема Морлі і Декстер Мейхью познайомилися 15 липня 1988 року. Вони провели разом лише ніч і день, а потім роз'їхалися. Ема – до Лондона, Декстер – до Парижа. Але на прощання вони пообіцяли один одному зустрічатися 15 липня щороку – що б не сталося, куди б не закинула їх доля. З того часу життя піднесло їм немало сюрпризів.

"Один день" 2011: дивіться трейлер

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"Дівчина в тумані"

Тут є один класний саундрек

Рік: 2017

Жанр: кримінал, детектив, драма,трилер

​Рейтинг IMDb: 6,8

Анна Лу пішла до церкви і не повернулася. Найдивніше те, що немає ніяких слідів убивства та самої жертви. Ніхто не знає, куди пропала Анна. Через деякий час за цю справу взявся блискучий детектив Фогель. Незабаром після цих подій інспектор потрапляє в аварію. Фогель не пам’ятає що трапилося. Чому він потрапив у аварію, що сталася і чия кров у нього на сорочці?

"Дівчина в тумані" 2017: дивіться трейлер

Серіал "Тінь та кістка"

Netflix просто "підігнав" серіал фентезі. Все, як в старі добрі часи, тільки знято круто!

Рік: 2021

Жанр: фентезі, бойовик, пригоди

​Рейтинг IMDb: 7,8

У світі, розділеному на дві частини бар'єром вічної темряви, де надприродні істоти живляться людською плоттю, дівчина-солдат знаходить в собі неймовірну силу, яка може об'єднати країну. Але проти неї – змови небезпечних сил. Бандити, злодії, вбивці і святі – в стані війни, і для виживання потрібно більше, ніж магія.

Серіал "Тінь та кістка" 2021: дивіться трейлер

"Відчуй ритм"

Netflix. Спочатку мені здався сильно тупим, банальним і передбачуваним фільмом, до поки не зрозумів потужний сарказм, прихований сценаристами

Рік: 2020

Жанр: драмедія, сімейний

​Рейтинг IMDb: 6,3

Після провального прослуховування на Бродвеї егоцентрична танцівниця неохоче повертається додому у невелике містечко і погоджується тренувати групу юних невдах для великого конкурсу.

"Відчуй ритм" 2020: дивіться трейлер

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Серіал "Неймовірне"

Не те щоб він сильно легкий, але цікавий

Рік: 2019

Жанр: драма, детектив, кримінал

​Рейтинг IMDb: 8,4

Після того, як дівчинка-підліток повідомляє про зґвалтування, а потім відмовляється від своїх слів, дві співробітниці поліції вирішують з’ясувати всю правду.

Серіал "Неймовірне" 2019: дивіться трейлер

"Манк"

Біографічний драматичний фільм 2020 року режисера Девіда Фінчера за сценарієм його батька Джека Фінчера

Рік: 2020

Жанр: біографія, драмедія

​Рейтинг IMDb: 6,9

Стрічка розповідає про сценариста Германа Дж. Манкевича та його роботу над сценарієм фільму "Громадянин Кейн" 1941 року.

"Манк" 2020: дивіться трейлер

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"Суд над чиказькою сімкою"

Ну просто дуже крутий фільм, а ще й заснований на реальних подіях, а ще й актори – неймовірні

Рік: 2020

Жанр: трилер, історія, драма

​Рейтинг IMDb: 7,8

У фільмі йдеться про реальні події 1968 року в Чикаго. Несанкціонований антив'єтнамський "карнавал", який перервав з'їзд демократичної партії, вилився в сутичку з поліцією – демонстранти кидалися в полісменів камінням і отримували відповідь сльозогінним газом.

"Суд над чиказькою сімкою" 2020: дивіться трейлер