Ви переглядаєте Netflix та шукаєте щось для перегляду, але у вас є настрій для відпочинку, а отже для чогось легкого. У підбірці ви знайдете комедії на різний смак: від безглуздих комедій для поп-корнового вечора до добре витриманих часом комедійних драм.

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ТОП-10 найкращих комедій на Netflix

1. "Леді-Птаха"

Рік: 2017

Оригінальна назва: Lady Bird

Цей фільм можна беззаперечно вважати прекрасною комедією для вечора, тільки через сатиричне зображення перетворення 17-річної дівчини в справжню особистість та жінку. Разом з глядачем головна героїня не просто потрапляє в різні кумедні життєві ситуації, а й дорослішає. Такому прогресу сприяє (або часто заважає) її мама.

"Леді-Птаха": дивитись трейлер онлайн

2. "Вітаємо у Зомбіленді"

Рік: 2009

Оригінальна назва: Zombieland

Після того, як Земля піддалася зомбі-апокаліпсису, хлопець на прізвисько Коламбус подорожує по США в пошуках інших, що вижили. Критики оцінили фільм, як "безбожно смішний і з великою кількістю крові". А також варто відзначити, що фільм варто переглянути вже тільки через акторський склад: Емма Стоун, Вудді Гаррельсон, Джессі Айзенберг, Ебігейл Бреслін.

"Вітаємо у Зомбіленді": дивитись трейлер онлайн

3. "50 перших поцілунків"

Рік: 2004

Оригінальна назва: 50 First Dates

Сюжет дуже простий, але він зачепить вас до глибини вашого серця. Генрі зустрічається з Люсі. Люсі ж втратила здатність перетворювати спогади у довготривалу пам'ять після автокатастрофи. І кожен новий день доводиться все починати заново. І знову, і знову знайомитись з Генрі. А Генрі не втрачає наснаги до боротьби за свою любов.

"50 перших поцілунків": дивитись трейлер онлайн

4. "Країна вин"

Рік: 2019

Оригінальна назва: Wine Country

Фільм зрежисований так, що здається, ніби це реальна поїздка акторів і справжніх друзів на святкування ювілею своєї подруги. Актори розігрують лише злегка перебільшені версії самих себе, тому почасти цікавіше спостерігати за динамікою подій у фільмі. Хто-зна, чим може завершитись безневинне святкування жінок, які нарешті вирвались від сімей на волю...

"Країна вин": дивитись трейлер онлайн

5. "Неймовірна Джессіка Джеймс"

Рік: 2017

Оригінальна назва: The Incredible Jessica James

Персонаж Джесіки Джеймс може не бути таким неймовірним, як змушує вас повірити назва – насправді вона досить егоїстична і наївна, - але вона пристрасна і амбітна. Дівчина змушує вас любити її, не дивлячись на її недоліки. Сексуальна і виразно сучасна, "Неймовірна Джессіка Джеймс" - це освіжаючий варіант жанру романтичної комедії, якого ви не зрівняєте ні з чим.

"Неймовірна Джессіка Джеймс": дивитись трейлер онлайн

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6. "Суперперці"

Рік: 2007

Оригінальна назва: Superbad

Класична американська комедія в стилі "Американського пирога", де троє не популярних хлопців прагнуть здійснити мрію будь-якого ботаніка: потрапити на круту вечірку і позбутися незайманості. У фільмі є все, що так люблять підлітки: сексуальні випускниці, море алкоголю, троє дружних ботаніків і ... два життєрадісних поліцейських. Чудовий вибір комедії для перегляду з друзями.

"Суперперці": дивитись трейлер онлайн

7. "Жахливий артист: Моє життя в Кімнаті"

Рік: 2017

Оригінальна назва: The Disaster Artist

Фільм про створення найжахливішого фільму в історії кінематографа "Кімната" не повинен бути таким добрим та емоційним. Жахливий артист – це хроніка того, як Томмі Вайзо кинув виклик майже кожному в кінематографічному світі, щоб зробити свій фільм "Кімната". В наслідок чого фільм став культовим улюбленцем за його абсолютно бездарне акторське виконання та постановку.

"Жахливий артист: Моє життя в Кімнаті": дивитись трейлер онлайн

8. "Даремний і дурний жест"

Рік: 2018

Оригінальна назва: A Futile and Stupid Gesture

Біографічний комедійно-драматичний фільм, заснований на однойменній книзі Джоша Карпа. У 1970-х і 80-х роках успіх і вплив журналу National Lampoon годі й рахувати: друзі, що працюють в редакції створюють нову медіа-імперію сенсацію за сенсацією, яку частково контролює блискучий і стурбований Дуглас Кенні.

"Даремний і дурний жест": дивитись трейлер онлайн