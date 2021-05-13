Із трейлеру зрозуміло, що другий сезон "Чому жінки вбивають" буде не менш захопливим, аніж перший. Нові пари, нові сім’ї, нові проблеми, нові вбивства. Наступний сезон – абсолютно про нових жінок, веселих, яскравих та моторошно загадкових. Є щось одне, що їх поєдную між собою. І що тих жінок змушує вбивати – дізнаємося вже в червні.
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"Чому жінки вбивають" другий сезон 2021: дивіться трейлер
Дата виходу серій другого сезону серіалу "Чому жінки вбивають"
Нагадаємо, що другий сезон матиме 10 серій. Кожен епізод виходитиме кожного тижня, щочетверга.
- Епізод 1 – 3 червня
- Епізод 2 – 10 червня
- Епізод 3 – 17 червня
- Епізод 4 – 24 червня
- Епізод 5 – 1 липня
- Епізод 6 – 8 липня
- Епізод 7 – 15 липня
- Епізод 8 – 22 липня
- Епізод 9 – 29 липня
- Епізод 10 – 5 серпня
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Актори й ролі другого сезону "Чому жінки вбивають"
У трейлері нового сезону ми бачимо нових акторів, які зіграють яскравих персонажів з загадковою історією.
- Еллісон Толман в ролі Альми;
- Нік Фрост в ролі Бертрама;
- Лана Паррія в ролі Ріти;
- Б. К. Кеннон в ролі Ді;
- Джордан Крісті в ролі Верна;
- Меттью Даддаріо в ролі Скутера;
- Вероніка Фалькон в ролі Кетрін;
- Вірджинія Вільямс в ролі Грейс;
- Джессіка Філліпс в ролі Джоан;
- Айлін Галіндо в ролі Ізабель;
- Керрі О ' Меллі в ролі Мавіс.
Що відомо про сюжет першого сезону "Чому жінки вбивають"?
Серіал базується на історії про трьох таких різних жінок. Всі вони проживають в одному будинку, але в різні часи, тому у кадрі можна побачити чудове відтворення певного десятиліття. Автори врахували не тільки тодішній стиль, але й особливості сімейного життя.
Одна з головних героїнь "Чому жінки вбивають" – домогосподарка, яка живе у 60-их роках ХХ століття. Бет тривалий час вважала, що її шлюб з інженером Робом буде бездоганним. Однак жінка дізнається про зраду чоловіка, який закрутив роман з офіціанткою якоїсь забігайлівки.
Друга героїня – Сімоне Гроув. Вона є світською левицею, яка переживає третє розлучення. Події розгортаються у 80-их.
Третя героїня серіалу "Чому жінки вбивають" – Тейлор. Вона живе у наш час та є однією з успішних адвокаток. Окрім цього, Тейлор підтримує рух феміністок у США. З чоловіком у неї вільні стосунки, тому її шлюб можна назвати сучасним. У квартиру вона впускає жити свою подругу-бісексуалку, що може зруйнувати стосунки Тейлор.
Всі троє жінок відчайдушно борються за своє щастям та не бояться змін. А чоловікам залишається тільки одне – змиритись з цим або ж померти.