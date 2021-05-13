​​Із трейлеру зрозуміло, що другий сезон "Чому жінки вбивають" буде не менш захопливим, аніж перший. Нові пари, нові сім’ї, нові проблеми, нові вбивства. Наступний сезон – абсолютно про нових жінок, веселих, яскравих та моторошно загадкових. Є щось одне, що їх поєдную між собою. І що тих жінок змушує вбивати – дізнаємося вже в червні.

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"Чому жінки вбивають" другий сезон 2021: дивіться трейлер

Дата виходу серій другого сезону серіалу "Чому жінки вбивають"

Нагадаємо, що другий сезон матиме 10 серій. Кожен епізод виходитиме кожного тижня, щочетверга.

Епізод 1 – 3 червня

Епізод 2 – 10 червня

Епізод 3 – 17 червня

​Епізод 4 – 24 червня

​Епізод 5 – 1 липня

​Епізод 6 – 8 липня

​Епізод 7 – 15 липня

​Епізод 8 – 22 липня

​Епізод 9 – 29 липня

​Епізод 10 – 5 серпня

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Актори й ролі другого сезону "Чому жінки вбивають"

У трейлері нового сезону ми бачимо нових акторів, які зіграють яскравих персонажів з загадковою історією.

Еллісон Толман в ролі Альми;

Нік Фрост в ролі Бертрама;

Лана Паррія в ролі Ріти;

Б. К. Кеннон в ролі Ді;

Джордан Крісті в ролі Верна;

Меттью Даддаріо в ролі Скутера;

Вероніка Фалькон в ролі Кетрін;

Вірджинія Вільямс в ролі Грейс;

Джессіка Філліпс в ролі Джоан;

Айлін Галіндо в ролі Ізабель;

Керрі О ' Меллі в ролі Мавіс.