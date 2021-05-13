С трейлера понятно, что второй сезон "Почему женщины убивают" будет не менее захватывающим, чем первый. Новые пары, новые семьи, новые проблемы, новые убийства. Следующий сезон – о совершенно новых женщинах, веселых, ярких и жутко загадочных. Есть что-то одно, что их объединяет между собой. И что тех женщин заставляет убивать – узнаем уже в июне.

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"Почему женщины убивают" второй сезон 2021: смотрите трейлер

Дата выхода серий второго сезона сериала "Почему женщины убивают"

Напомним, что второй сезон будет состоять из 10 серий. Каждый эпизод будет выходить каждую неделю, по четвергам.

Эпизод 1 – 3 июня

Эпизод 2 – 10 июня

Эпизод 3 – 17 июня

Эпизод 4, – 24 июня

Эпизод 5 – 1 июля

Эпизод 6 – 8 июля

Эпизод 7 – 15 июля

Эпизод 8 – 22 июля

Эпизод 9 – 29 июля

Эпизод 10 – 5 августа

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Актеры и роли второго сезона "Почему женщины убивают"

В трейлере нового сезона мы видим новых актеров, которые сыграют ярких персонажей с загадочной историей.

Эллисон Толман в роли Альмы;

Ник Фрост в роли Бертрама;

Лана Паррия в роли Риты;

Б. К. Кэннон в роли Ди;

Джордан Кристи в роли Верна;

Мэттью Даддарио в роли Скутера;

Вероника Фалькон в роли Кэтрин;

Вирджиния Уильямс в роли Грейс;

Джессика Филлипс в роли Джоан;

Айлин Галиндо в роли Изабель;

Керри О 'Мелли в роли Мавис.