С трейлера понятно, что второй сезон "Почему женщины убивают" будет не менее захватывающим, чем первый. Новые пары, новые семьи, новые проблемы, новые убийства. Следующий сезон – о совершенно новых женщинах, веселых, ярких и жутко загадочных. Есть что-то одно, что их объединяет между собой. И что тех женщин заставляет убивать – узнаем уже в июне.
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"Почему женщины убивают" второй сезон 2021: смотрите трейлер
Дата выхода серий второго сезона сериала "Почему женщины убивают"
Напомним, что второй сезон будет состоять из 10 серий. Каждый эпизод будет выходить каждую неделю, по четвергам.
- Эпизод 1 – 3 июня
- Эпизод 2 – 10 июня
- Эпизод 3 – 17 июня
- Эпизод 4, – 24 июня
- Эпизод 5 – 1 июля
- Эпизод 6 – 8 июля
- Эпизод 7 – 15 июля
- Эпизод 8 – 22 июля
- Эпизод 9 – 29 июля
- Эпизод 10 – 5 августа
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Актеры и роли второго сезона "Почему женщины убивают"
В трейлере нового сезона мы видим новых актеров, которые сыграют ярких персонажей с загадочной историей.
- Эллисон Толман в роли Альмы;
- Ник Фрост в роли Бертрама;
- Лана Паррия в роли Риты;
- Б. К. Кэннон в роли Ди;
- Джордан Кристи в роли Верна;
- Мэттью Даддарио в роли Скутера;
- Вероника Фалькон в роли Кэтрин;
- Вирджиния Уильямс в роли Грейс;
- Джессика Филлипс в роли Джоан;
- Айлин Галиндо в роли Изабель;
- Керри О 'Мелли в роли Мавис.
Что известно о сюжете первого сезона "Почему женщины убивают"?
Сериал основан на историях о трех таких разных женщинах. Все они проживают в одном доме, но в разное время, поэтому в кадре можно увидеть превосходное воспроизведение определенного десятилетия. Авторы учли не только тогдашний стиль, но и особенности семейной жизни.
Одна из главных героинь "Почему женщины убивают" – домохозяйка, живущая в шестидесятых годах ХХ века. Бет длительное время считала, что ее брак с инженером Робом будет безупречным. Однако женщина узнает об измене мужа, который закрутил роман с официанткой какой-то забегаловки.
Вторая героиня – Симоне Гроув. Она является светской львицей, которая переживает третий развод. События разворачиваются в восьмидесятых.
Третья героиня сериала "Почему женщины убивают" – Тейлор. Она живет в наше время и является одной из успешных адвокаток. Кроме этого, Тейлор поддерживает движение феминисток в США. С мужем у нее свободные отношения, поэтому ее брак можно назвать современным. В квартиру она впускает жить свою подругу-бисексуалку, что может разрушить отношения Тейлор.
Все три женщины отчаянно борются за свое счастье и не боятся перемен. А мужчинам остается только одно – смириться с этим или умереть.