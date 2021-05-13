Скарлетт Йоханссон – шестикратная номинантка MTV Movie & TV Awards, которая взяла домой свою первую премию от MTV в 2013 году за лучший бой в фильме "Мстители" из киновселенной Marvel. Также напомним, что актрису номинировали на премию MTV Movie & TV Awards:
- за лучший женский прорыв в "Трудности перевода",
- за лучший поцелуй в "Страсти Дон Жуана", "Первый мститель: Другая война",
- за лучшую женскую роль в "Люси"
- за лучший бой в "Мстители: Война бесконечности".
К теме Саша Барон Коэн получит эксклюзивную награду от MTV
Йоханссон стала победительницей премии BAFTA в 2004 году и является четырехкратным номинантом на премию Золотой глобус.
Награжденные звезды премии "Признание поколений" от MTV Movie & TV Awards
- Дуэйн Джонсон,
- Крис Прэтт,
- Уилл Смит,
- Риз Уизерспун,
- Роберт Дауни-младший,
- Сандра Буллок,
- Джейми Фокс,
- Джонни Депп,
- Бен Стиллер,
- Адам Сэндлер,
- Том Круз,
- Джим Керри,
- вся франшиза "Форсаж".
Интересно Скандал на Золотом Глобусе: почему Том Круз вернул все свои награды
Вручение премии MTV Movie & TV Awards будет транслироваться в прямом эфире из Лос-Анджелеса в воскресенье, 16 мая, в 5:00 утра по киевскому времени.