Скарлетт Йоханссон – шестикратная номинантка MTV Movie & TV Awards, которая взяла домой свою первую премию от MTV в 2013 году за лучший бой в фильме "Мстители" из киновселенной Marvel. Также напомним, что актрису номинировали на премию MTV Movie & TV Awards:

  • за лучший женский прорыв в "Трудности перевода",
  • за лучший поцелуй в "Страсти Дон Жуана", "Первый мститель: Другая война",
  • за лучшую женскую роль в "Люси"
  • за лучший бой в "Мстители: Война бесконечности".

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Йоханссон стала победительницей премии BAFTA в 2004 году и является четырехкратным номинантом на премию Золотой глобус.

Награжденные звезды премии "Признание поколений" от MTV Movie & TV Awards

  • Дуэйн Джонсон,
  • Крис Прэтт,
  • Уилл Смит,
  • Риз Уизерспун,
  • Роберт Дауни-младший,
  • Сандра Буллок,
  • Джейми Фокс,
  • Джонни Депп,
  • Бен Стиллер,
  • Адам Сэндлер,
  • Том Круз,
  • Джим Керри,
  • вся франшиза "Форсаж".

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Вручение премии MTV Movie & TV Awards будет транслироваться в прямом эфире из Лос-Анджелеса в воскресенье, 16 мая, в 5:00 утра по киевскому времени.