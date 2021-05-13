Скарлетт Йоханссон – шестикратная номинантка MTV Movie & TV Awards, которая взяла домой свою первую премию от MTV в 2013 году за лучший бой в фильме "Мстители" из киновселенной Marvel. Также напомним, что актрису номинировали на премию MTV Movie & TV Awards:

за лучший женский прорыв в "Трудности перевода",

за лучший поцелуй в "Страсти Дон Жуана", "Первый мститель: Другая война",

за лучшую женскую роль в "Люси"

за лучший бой в "Мстители: Война бесконечности".

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Йоханссон стала победительницей премии BAFTA в 2004 году и является четырехкратным номинантом на премию Золотой глобус.

Награжденные звезды премии "Признание поколений" от MTV Movie & TV Awards

Дуэйн Джонсон,

Крис Прэтт,

Уилл Смит,

Риз Уизерспун,

Роберт Дауни-младший,

Сандра Буллок,

Джейми Фокс,

Джонни Депп,

Бен Стиллер,

Адам Сэндлер,

Том Круз,

Джим Керри,

вся франшиза "Форсаж".

На церемонии награждения 2021 года наибольшее количество номинаций получила коллективная работа студий Marvel и Disney Plus над фильмом "ВандаВижен". В общем фильм получил пять номинаций, включая лучшее шоу, лучшую роль в шоу (Элизабет Олсен), лучшего героя (Тейона Паррис), лучшего негодяя (Кэтрин Ган) и лучший бой (Ванда против Агаты).

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Вручение премии MTV Movie & TV Awards будет транслироваться в прямом эфире из Лос-Анджелеса в воскресенье, 16 мая, в 5:00 утра по киевскому времени.