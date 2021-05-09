16 мая номинированный на премию актер, сценарист, продюсер и комик – Саша Барон Коэн – станет четвертым лауреатом эксклюзивной премии "Гений комедии" от MTV, которая отмечает актера, который сделал несравненный вклад в мир комедии. Среди прошлых награжденных – Мелисса Маккарти, Кевин Харт и Уилл Феррелл.
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На нынешнем шоу Барон Коэн также номинирован в трех категориях, включая лучший спектакль в фильме за его роль Эбби Хоффмана в "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7), номинацию за лучший фильм (для продолжения "Бората 2" (Subsequent Moviefilm) и "Лучший дуэт". В последней категории он номинирован вместе со звездой "Борат 2" – болгарской актрисой Марией Бакаловой.
Саша Барон Коэн в роли Али Джи / IMDb
Выдающиеся награды актера
За свою карьеру Саша Барон Коэн получил немало наград:
- был признан лучшим новичком на British Comedy Awards в 1999 году, за шоу "The 11 O'Clock Show";
- он получил две премии BAFTA за "Шоу Али Джи";
- четыре номинации на премию "Эмми";
- номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий";
- и премию "Золотой глобус" в категории "Лучший актер – комедия или мюзикл" за работу над художественным фильмом "Борат".
- На церемонии вручения премии British Comedy Awards 2012 он получил награду за выдающиеся достижения, приняв ее в образе Али Джи.
- В 2013 году на премии "Британия" он получил награду Чарли Чаплина за выдающиеся достижения в области комедии.