16 мая номинированный на премию актер, сценарист, продюсер и комик – Саша Барон Коэн – станет четвертым лауреатом эксклюзивной премии "Гений комедии" от MTV, которая отмечает актера, который сделал несравненный вклад в мир комедии. Среди прошлых награжденных – Мелисса Маккарти, Кевин Харт и Уилл Феррелл.

На нынешнем шоу Барон Коэн также номинирован в трех категориях, включая лучший спектакль в фильме за его роль Эбби Хоффмана в "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7), номинацию за лучший фильм (для продолжения "Бората 2" (Subsequent Moviefilm) и "Лучший дуэт". В последней категории он номинирован вместе со звездой "Борат 2" – болгарской актрисой Марией Бакаловой.



Саша Барон Коэн в роли Али Джи / IMDb

Выдающиеся награды актера

За свою карьеру Саша Барон Коэн получил немало наград: