Как сообщает The Hollywood Reporter, среди 86-ти членов ассоциации нет ни одного темнокожего.

Читайте Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро в новом фильме Скорсезе: все, что нужно знать о ленте

Что известно о скандале вокруг HFPA

Напомним, что скандал разгорелся в феврале 2021 года, когда The Los Angeles Times опубликовали материал о том, что HFPA с конца 1990 года не предложила ни одному темнокожему вступить в ее ряды. Также в статье говорилось о слишком больших гонорарах членов ассоциации.

После выхода публикации телекомпания NBC отказалась транслировать церемонию вручения премии Золотой глобус в 2022 году. Однако, если в 2023 году в ряды ассоциации привлекут темнокожих, то трансляция состоится.

Как решают конфликт

На прошлой неделе члены организации проголосовали за изменения в структуре Голливудской ассоциации иностранных журналистов. К концу 2021 года ее состав должен пополниться как минимум 20-ю членами, среди которых должны быть представители разных рас.

Интересно "Веном" возвращается в кинотеатры: опубликовали первый трейлер продолжения

Кто еще присоединился к протесту

Также известно, что Netflix и Amazon отказались от сотрудничества с HFPA и не будут выдвигать свои фильмы и сериалы на премию Золотой глобус из-за отсутствия инклюзивности в организации.

Платформа не будет сотрудничать с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которой принадлежит премия, пока не состоятся более существенные изменения,

– заявил глава Netflix Тед Сарандос.

Amazon выступил с таким же заявлением, отметив, что ожидает "истинное и существенное решение".

Однако, Netflix и Amazon Studios усилия HFPA реорганизовать компанию не оценили.

Важно Netflix показал новые кадры со съемок 2 части сериала "Люпен"

К претензиям стримингових платформ присоединилась и организация Time's Up, которая выступает против сексуального насилия. Руководство назвало новые реформы HFPA "пустыми лозунгами".

К протесту также присоединилась голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Она заявила, что уже длительное время не сотрудничает с HFPA.

Я часто сталкивалась с сексистскими вопросами от членов HFPA и замечаниями, которые граничат с домогательствами. Поэтому я в течение нескольких лет отказывалась участвовать в их пресс-конференциях в поддержку своих новых фильмов,

– рассказала актриса.

Также Марк Руффало, обладатель Золотого глобуса, недавно сказал, что "пришло время исправить ошибки".