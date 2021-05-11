Нагадаємо, Том Круз за всю свою кар’єру тричі отримував нагороди Золотого глобуса: у 1997 році – у номінації «Найкраща чоловіча роль» у фільмах "Джеррі Магуайер" та "Народжений четвертого липня", у 1990 році – у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" у фільмі "Магнолія".

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Що відомо про скандал довкола HFPA

Скандал розгорівся в лютому 2021 року, коли The Los Angeles Times опублікували матеріал про те, що HFPA з кінця 1990 року не запропонувала жодному темношкірому вступити до її лав. Тобто серед 86-ти членів Голлівудської асоціації іноземних журналістів немає жодного темношкірого. Також в статті йшлося про надто великі гонорари членів асоціації.

Після виходу публікації телекомпанія NBC відмовилася транслювати церемонію вручення премії Золотий глобус у 2022 році. Проте, якщо у 2023 році до лав асоціації залучать темношкірих, то трансляція відбудеться.

Як вирішують конфлікт

Минулого тижня члени організації проголосували за зміни в структурі Голлівудської асоціації іноземних журналістів. До кінця 2021 року її склад має поповнитися щонайменше 20-ма членами, серед яких мають бути представники різних рас.

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Хто ще долучився до протесту

Також відомо, що Netflix і Amazon відмовилися від співпраці з HFPA і не будуть висувати свої фільми та серіали на премію Золотий глобус через відсутність інклюзивності в організації.

Платформа не співпрацюватиме з Голлівудською асоціацією іноземної преси, якій належить премія, допоки не відбудуться більш суттєві зміни,

– заявив голова Netflix Тед Сарандос.

Amazon виступив зі такою ж заявою, зазначивши, що очікує на "щире та істотне рішення".

Однак, Netflix і Amazon Studios зусилля HFPA реорганізувати компанію не оцінили.

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До претензій стрімінгових платформ приєдналася й організація Time’s Up, яка виступає проти сексуального насильства. Керівництво назвало нові реформи HFPA "порожніми гаслами".

До протесту також долучилася голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон. Вона заявила, що вже тривалий час не співпрацює з HFPA.

Я часто стикалася з сексистськими питаннями від членів HFPA і зауваженнями, які межують з домаганнями. Через це я упродовж декількох років відмовлялася брати участь в їх пресконференціях на підтримку своїх нових фільмів,

– розповіла актриса.

Також Марк Раффало, володар Золотого глобуса, недавно сказав, що "прийшов час виправити помилки".