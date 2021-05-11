Сюжет фільму "Вбивці квіткового місяця"

Вестерн заснований на реальних подіях, беручи за основу історію індіанського племені осейджів. У 1921 році винищили частину корінного населення індіанців. Ті, хто вижили з плем’я осейджів, перебували в заповідниках і шукали нове місце в цьому світі. У пустелі Оклахоми вони знайшли одне з найбільших нафтових родовищ Америки й використовували його для отримання грошей і влади. За сюжетом фільму агент ФБР Джон Едгар Гувер приїжджає розслідувати серію вбивств індіанців на території, де знайшли поклади нафти.

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За думкою творців, фільм зніматимуть там, де справді ця історія трапилася, щоб правдивіше зобразити розвиток подій. Також відомо, що Леонардо ді Капріо та Роберт де Ніро зустрічалися з лідерами культури осейджів перед стартом фільмування, щоб більше дізнатися про їхні традиції.



"Вбивці квіткового місяця" / Фото Kinorium

Актори та ролі фільму "Вбивці квіткового місяця"

Джессі Племонс – Том Вайт;

Леонардо ді Капріо – Ернест Бакгарт;

Роберт де Ніро – Вільям Гейл;

Лілі Гладстон – Моллі Бакгарт.

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Цікаво, що спершу саме ді Капріо мав зіграти роль агента ФБР, але актор переписав сценарій і наполіг на складнішій і неоднозначній ролі – героя, який розривається між махінаціями свого дядька й коханням до дружини. До цього талановитого складу доєдналися й інші актори:

Татанка Мінс;

Майкл Ебботт молодший;

Пет Гілі;

Скотт Шеперд;

Танту Кардінал;

Луї Канселмі;

Джилліан Діон.

Доречно зазначити, що частина команди вже перебуває на фільмуванні в Оклагомі.



Знімання фільму розпочали 8 травня / Фото Kinorium

Фільмування вестерну "Вбивці квіткового місяця"

Як повідомляє Vogue, після контракту з Netflix Мартін Скорсезе тепер співпрацює з Apple.Над стрічкою працює найкраща команда: автор сценарію – легендарний Ерік Рот ("Народження зірки", "Форрест Гамп"). Мартін Скорсезе знову планує витратити гігантський бюджет: на виробництво фільму "Вбивці квіткового місяця" передбачено 200 мільйонів доларів. І говорять, що це ще не межа.

"Вбивці квіткового місяця" 2021: дивіться відео