Сюжет фильма "Убийцы цветочной луны"

Вестерн основан на реальных событиях, беря за основу историю индейского племени осейджей. В 1921 году истребили часть коренного населения индейцев. Те, кто выжили из племя осейджей, находились в заповедниках и искали новое место в этом мире. В пустыне Оклахомы они нашли одно из крупнейших нефтяных месторождений Америки и использовали его для получения денег и власти. По сюжету фильма агент ФБР Джон Эдгар Гувер приезжает расследовать серию убийств индейцев на территории, где нашли залежи нефти.

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По мнению создателей, фильм будут снимать там, где действительно эта история случилась, чтобы правдивее изобразить развитие событий. Также известно, что Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро встречались с лидерами культуры осейджей перед стартом фильма, чтобы больше узнать об их традициях.



"Убийцы цветочной луны" / Фото Kinorium

Актеры и роли фильма "Убийцы цветочной луны"

Джесси Племонс – Том Уайт;

Леонардо ДиКаприо – Эрнест Бакхарт;

Роберт Де Ниро – Уильям Хейл;

Лили Гладстоун – Молли Бакхарт.

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Интересно, что сначала именно ДиКаприо должен был сыграть роль агента ФБР, но актер переписал сценарий и настоял на более сложной и неоднозначной роли – героя, который разрывается между махинациями своего дяди и любовью к жене. К этому талантливому составу присоединились и другие актеры:

Татанка Минс;

Майкл Эбботт младший;

Пэт Хили;

Скотт Шеперд;

Танту Кардинал;

Луис Канселми;

Джиллиан Дион.

Уместно отметить, что часть команды уже находится на съемках в Оклахоме.



Съемки фильма начали 8 мая / Фото Kinorium

Съемки вестерна "Убийцы цветочной луны"

Как сообщает Vogue, после контракта с Netflix Мартин Скорсезе теперь сотрудничает с Apple. Над лентой работает лучшая команда: автор сценария – легендарный Эрик Рот ("Звезда родилась", "Форрест Гамп"). Мартин Скорсезе вновь планирует потратить гигантский бюджет: на производство фильма "Убийцы цветочной луны" предусмотрено 200 миллионов долларов. И говорят, что это еще не предел.

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