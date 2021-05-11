Сюжет фильма "Убийцы цветочной луны"
Вестерн основан на реальных событиях, беря за основу историю индейского племени осейджей. В 1921 году истребили часть коренного населения индейцев. Те, кто выжили из племя осейджей, находились в заповедниках и искали новое место в этом мире. В пустыне Оклахомы они нашли одно из крупнейших нефтяных месторождений Америки и использовали его для получения денег и власти. По сюжету фильма агент ФБР Джон Эдгар Гувер приезжает расследовать серию убийств индейцев на территории, где нашли залежи нефти.
Читайте также "Веном" возвращается в кинотеатры: опубликовали первый трейлер продолжения
По мнению создателей, фильм будут снимать там, где действительно эта история случилась, чтобы правдивее изобразить развитие событий. Также известно, что Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро встречались с лидерами культуры осейджей перед стартом фильма, чтобы больше узнать об их традициях.
"Убийцы цветочной луны" / Фото Kinorium
Актеры и роли фильма "Убийцы цветочной луны"
- Джесси Племонс – Том Уайт;
- Леонардо ДиКаприо – Эрнест Бакхарт;
- Роберт Де Ниро – Уильям Хейл;
- Лили Гладстоун – Молли Бакхарт.
Читайте Приквел "Игры престолов": в сети появились новые кадры со съемочной площадки
Интересно, что сначала именно ДиКаприо должен был сыграть роль агента ФБР, но актер переписал сценарий и настоял на более сложной и неоднозначной роли – героя, который разрывается между махинациями своего дяди и любовью к жене. К этому талантливому составу присоединились и другие актеры:
- Татанка Минс;
- Майкл Эбботт младший;
- Пэт Хили;
- Скотт Шеперд;
- Танту Кардинал;
- Луис Канселми;
- Джиллиан Дион.
Уместно отметить, что часть команды уже находится на съемках в Оклахоме.
Съемки фильма начали 8 мая / Фото Kinorium
Съемки вестерна "Убийцы цветочной луны"
Как сообщает Vogue, после контракта с Netflix Мартин Скорсезе теперь сотрудничает с Apple. Над лентой работает лучшая команда: автор сценария – легендарный Эрик Рот ("Звезда родилась", "Форрест Гамп"). Мартин Скорсезе вновь планирует потратить гигантский бюджет: на производство фильма "Убийцы цветочной луны" предусмотрено 200 миллионов долларов. И говорят, что это еще не предел.
"Убийцы цветочной луны" 2021: смотрите видео