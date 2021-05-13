Скарлетт Йоганссон – шестиразова номінантка MTV Movie & TV Awards, яка взяла додому свою першу премію від MTV у 2013 році за найкращий бій у фільмі "Месники" за кіновсесвітом Marvel. Також нагадаємо, що акторку номінували на премію MTV Movie & TV Awards:

  • за найкращий жіночий прорив за "Труднощі перекладу",
  • за найкращий поцілунок  за "Дон Джон", "Капітан Америка: Зимовий солдат",
  • за найкращу жіночу роль "Люсі"
  • за найкращий бій "Месники: Війна нескінченності".

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Йоганссон стала переможницею премії BAFTA у 2004 році та є чотириразовою номінанткою на премію Золотий глобус.

Нагороджені зірки премією "Визнання поколінь" від MTV Movie & TV Awards

  • Двейн Джонсон,
  • Кріс Пратт,
  • Вілл Сміт,
  • Різ Візерспун,
  • Роберт Дауні-молодший,
  • Сандра Баллок,
  • Джеймі Фокс,
  • Джонні Депп,
  • Бен Стіллер,
  • Адам Сендлер,
  • Том Круз,
  • Джим Керрі,
  • вся франшиза "Форсаж".

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Вручення премії MTV Movie & TV Awards транслюватиметься в прямому ефірі з Лос-Анджелеса в неділю, 16 травня, о 5:00 ранку за київським часом.