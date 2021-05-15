Вы просматриваете Netflix и ищете что-то для просмотра, но у вас есть настроение для отдыха, а значит для чего-то легкого. В подборке вы найдете комедии на разный вкус: от дурацких комедий для поп-корнового вечера до хорошо выдержанных временем комедийных драм.

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ТОП-10 лучших комедий на Netflix

1. "Леди Берд"

Год: 2017

Оригинальное название: Lady Bird

Этот фильм можно беспрекословно считать прекрасной комедией для вечера, только из-за сатирического изображения превращения 17-летней девушки в настоящую личность и женщину. Вместе со зрителем главная героиня не просто попадает в разные забавные жизненные ситуации, но и взрослеет. Такому прогрессу способствует (или часто мешает) ее мама.

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2. Добро пожаловать в Zомбилэнд

Год: 2009

Оригинальное название: Zombieland

После того, как Земля подверглась зомби-апокалипсису, парень по прозвищу Коламбус путешествует по США в поисках оставшихся в живых. Критики оценили фильм, как "безбожно смешной и с большим количеством крови". Также стоит отметить, что фильм стоит посмотреть уже только из-за актерского состава: Эмма Стоун, Вудди Гаррельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин.

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3. "50 первых поцелуев"

Год: 2004

Оригинальное название: 50 First Dates

Сюжет очень прост, но он затронет вас до глубины вашего сердца. Генри встречается с Люси. Люси же потеряла способность превращать воспоминания в долговременную память после автокатастрофы. И каждый новый день приходится все начинать заново. И снова, и снова знакомиться с Генри. А Генри не теряет воодушевления в борьбе за свою любовь.

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4. "Винная страна"

Год: 2019

Оригинальное название: Wine Country

Фильм срежиссирован так, что кажется, будто это реальная поездка актеров и настоящих друзей на празднование юбилея своей подруги. Актеры разыгрывают лишь слегка преувеличенные версии самих себя, поэтому отчасти интереснее наблюдать за динамикой событий в фильме. Кто знает, чем может завершиться невинное празднование женщин, которые наконец вырвались от семей на волю...

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5. "Невероятная Джессика Джеймс"

Год: 2017

Оригинальное название: The Incredible Jessica James

Персонаж Джессики Джеймс может не быть таким невероятным, как заставляет вас поверить название – на самом деле она довольно эгоистична и наивна, – но она страстна и амбициозна. Девушка заставляет вас любить ее, несмотря на ее недостатки. Сексуальная и определенно современная, "Невероятная Джессика Джеймс" – это освежающий вариант жанра романтической комедии, который вы не сравните ни с чем.

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6. "Суперперцы"

Год: 2007

Оригинальное название: Superbad

Классическая американская комедия в стиле "Американского пирога", где трое не популярных парней стремятся осуществить мечту любого ботаника: попасть на крутую вечеринку и избавиться от девственности. В фильме есть все, что так любят подростки: сексуальные выпускницы, море алкоголя, трое дружных ботаников и ... два жизнерадостных полицейских. Отличный выбор комедии для просмотра с друзьями.

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7. "Горе-творец"

Год: 2017

Оригинальное название: The Disaster Artist

Фильм о создании самого ужасного фильма в истории кинематографа "Комната" не должен быть таким добрым и эмоциональным. Горе-творец – это хроника того, как Томми Вайзо бросил вызов почти каждому в кинематографическом мире, чтобы сделать свой фильм "Комната". В следствие чего фильм стал культовым любимцем из-за его абсолютно бездарного актерского исполнения и постановки.

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8. "Бесполезный и глупый жест"

Год: 2018

Оригинальное название: A Futile and Stupid Gesture

Биографический комедийно-драматический фильм, основанный на одноименной книге Джоша Карпа. В 1970-х и 80-х годах успех и влияние журнала National Lampoon можно не считать: друзья, работающие в редакции создают новую медиа-империю сенсацию за сенсацией, которую частично контролирует блестящий и озабоченный Дуглас Кенни.

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