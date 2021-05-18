Редакція Kino 24 підготувала матеріал, де ми розкажемо, у яких фільмах зіграли переможці Євробачення.

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Кончіта Вурст здублювала сову Єву в "Пінгвінах Мадагаскару" у німецькій озвучці



Кончіта Вурст – переможниця Євробачення-2014 / Фото Ponominalu

Австралійський попспівак і травесті Томас Нойвірт здублював сову Єву в анімаційному фільмі "Пінгвіни Мадагаскару" в німецькій озвучці.

У мультфільмі йдеться про пригоди неймовірних Шкіпера, Ковальські, Ріко та Рядового, які починаються задовго до подій в знайомому кожному мультфільмі "Мадагаскар" – в далекому дитинстві пташенят-пінгвінят, ще в Антарктиді.

"Пінгвіни Мадагаскару" 2014: дивіться офіційний трейлер

Олександр Рибак зіграв Леві у фільмі "Юхан-блукач"



Олександр Рибак – переможець Євробачення-2009 / Фото Сlutch

Норвезький фільм 2010 року режисера Грете Саломонсен. Фільм заснований на справжніх розповідях про дітей-мандрівників у Норвегії.

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Цікаві факти про фільм:

Найдорожчий дитячий фільм, знятий у Норвегії;

Робота над зйомками тривала ще задовго до прем’єри: у 1990 році почали збирати історичні факти про дитяче бродяжництво у Норвегії на рубежі XIX та XX століть;

Більша частина процесу знімання пройшла в Норвегії, але деякі моменти та епізоди знімалися в США, в Каліфорнії;

Стрічку зняли одразу двома мовами: англійською та норвезькою.

"Юхан-блукач" 2010: дивіться трейлер

Руслана Лижичко зіграла другорядну роль у українському фільмі "1+1 удома"



Руслана Лижичко – переможниця Євробачення-2004 / Фото Укрінформ

"1+1 удома" це українська реінкарнація культового новорічного фільму "Один вдома".

Головні герої фільму Міша і Соня залишаються двоє перед Новим роком. Раптом стає зрозуміло, що в місті – банда злочинців. Вони переодягаються в Діда Мороза і Снігуроньку вважаючи, що з дітьми впоратися буде легко. Але чи все так просто – дізнавайтесь про різні пригоди у фільмі.

"1+1 удома" 2014: дивіться відео

Джамала знялась у фільмі Netflix "Євробачення: Історія вогненної саги"



Джамала – переможниця Євробачення-2016 / Фото Texty.org

Свою появу у стрічці "Євробачення: Історія вогненної саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) Джамала тримала в таємниці аж до прем'єри, яка відбулась 26 червня 2016 року на стрімінговій платформі Netflix.

Джамала з’являється в образі камео, а також виконує сольний номер.

Артистка поділилась враженнями від роботи з голлівудськими зірками. За словами Джамали, автори кінопроєкту врахували все: починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості людей, що були в кадрі.

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"Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очі… Пізніше я познайомилася з Віллом Фереллом, нереальною Рейчел Макадамс і відомим красенем Деном Стівенсоном", – розповіла Джамала.



Джамала знялась у голлівудському фільмі / Фото Instagram / @jamalajaaa

Співачка прокоментувала, що у фільмі детально й правдиво показали те, що відбувається за лаштунками Євробачення. Співачка зазначає, що до артистів звертаються не на ім'я, а лише називають країну, а у випадку, якщо учасник вичерпав свій час – його просять звільнити сцену. Вона також не оминула увагою спілкування конкурсантів між собою, які часто можуть випалити перед виступом: "Шкода, твоя пісня за рейтингом дуже низько".

Дуже круто показали основний "гріх": як виконавці під час підготовки пісні майже завжди перестараються з постановкою, вбранням,

– наголосила Джамала.

"Євробачення: Історія вогненної саги" 2016: дивіться трейлер



Еммелі де Форест знялася як артистка у фільмі Solo Project



Еммілі де Форест – переможниця Євробачення-2013 / Фото Wiwibloggs

У фільмі йдеться про перспективного автора пісень, який намагається керувати своєю кар'єрою та стосунками під час гастролей у Європі та домовляється про підписання контракту в Копенгагені.

Solo Project 2020: дивіться фільм