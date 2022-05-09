Після повномасштабного вторгнення Росії на українські землі, усі кінотеатри України припинили роботу. Згодом почали показувати "Стоп-Землю" Катерини Горностай та "Носорога" Олега Сенцова. Сьогодні кінотеатри поступово починають відновлювати роботу. Що вийде в кіно у найближчі два місяці – читайте далі.

До речі Про цю війну знімуть багато фільмів, – Кондратюк продовжить роботу над серіалом "Доброволець"

Що покажуть в кінотеатрах України в травні та червні: список фільмів

Спершу на великі екрани вийде "Бетмен", світова прем’єра якого відбулася 1 березня. 12 травня цей фільм мають побачити українці. Окрім "Бетмена" у травні покажуть такі стрічки:

️бойовик із Ліамом Нісоном "Гра тіней" – 12 травня;

️романтична комедія "Побачення в Парижі" – 12 травня;

драма "Белфаст" – 12 травня;

️бойовик із Крісом Пайном "Найманець" – 19 травня;

екшн з Джейком Джилленголом "Швидка" – 19 травня

️драма з Леа Сейду "Історія моєї дружини" – 19 травня.

фантастика з Едді Редмейном "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" – 26 травня;

Наразі відомо, що у червні вийдуть три прем’єри – "Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля" (2 червня) та кінокомікс "Морбіус" – 2 червня, ще один бойовик із Ліамом Нісоном "Флешбек" вийде 9 червня.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": що відомо про прем’єру

Фанатам історій про Гаррі Поттера покажуть молодого Рубеуса Геґріда. Окрім цього, у стрічці з'явиться Том Редл, який ще не встиг стати Волан-де-Мортом.

Нагадаємо, всього заплановано п’ять фільмів франшизи. Попередні два вийшли у 2016 та 2018 роках і мали назву "Фантастичні звірі і де їх шукати" та "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда". Режисером картин став Девід Єйтс, а сценарій написала Джоан Роулінг.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": дивіться повноцінний трейлер продовження онлайн