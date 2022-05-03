В ефірі Факти ICTV продюсер розповів, що хотів би далі працювати над серіалом "Доброволець" на тлі повномасштабного вторгнення. Режисером серіалу є Ахтем Сеітаблаєв, який зараз боронить нашу країну в лавах ЗСУ.

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Що відомо про серіал "Доброволець"

Доброволець – це Дмитро, який повернувся додому із фронту. Він – єдиний із загону, хто вижив після бомбардування ворожими військами.

За словами Кондратюка, серіал розповідає про хлопця, який з Майдану пішов в АТО, там воював і отримав поранення, контузію. "Потім приїхав в Київ і на вулиці випадково побачив людину, яка обстріляла його підрозділ. І він шість серій бореться з тими, хто засів у Києві та готують теракт до Дня Незалежності".

От такий сюжет був у "Добровольця", і таке враження, що його можна продовжити на матеріалі нової війни. Про цю війну буде знято багато українських фільмів, серіалів, вже написано багато пісень і віршів,

– сказав він.

Зверніть увагу. Подивитись серіал "Доброволець" можна тут.



Серіал "Доброволець": дивіться 1 і 2 серії онлайн

Робота над фільмом "В Зеніті"

Крім цього, Ігор Кондратюк поділився, що, якби не війна, у травні мав повернутися до зйомок психологічної драми Ігоря Стеколенка "В зеніті".

Ми отримали фінансування від Держкіно на виробництво авторського фільму Ігоря Стеколенка "В зеніті" про талановитого хірурга, якого випробовує доля. Ми зняли першу частину в грудні, хотіли у квітні-травні повернутися до зйомок, але настала війна".

Однак Кондратюк не впевнений, що зараз в Держкіно будуть кошти продовжити це: "Думаємо зараз, чи можливо знайти гроші на європейському ринку, тому що у Держкіно як мінімум будуть труднощі з фінансуванням".

Волонтерська діяльність Кондратюка під час війни

Продюсер займався збором коштів на автомобіль. Його вже доставили в місце дислокації військової частини. "За допомогою цього автомобіля виконуватимуть дуже важливі операції. Ця історія дійсна радісна, тому що ми це зробили. За 14 днів зібрали кошти. Якщо ви раптом знаєте, де можна знайти пікапи десь в Європі, будь ласка, маякуйте", – сказав ведучий.

Ми молодці! Ми переможемо! Бо наша війна – справедлива, проти російських фашистів-загарбників! Бо у нас є ЗСУ, а у ЗСУ є ми, волонтери!,

– підсумував він.