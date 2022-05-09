Кошмал поділилася з підписниками, що ніколи не відчувала себе такою прив’язаною до свого дому в Україні. Кожного разу, коли росіяни обстрілюють міста України, зірка вагається, чи їхати за кордон. Однак, вважає це рішення надзвичайно важким.

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"Я відчуваю такий сильний внутрішній спротив виїжджати за кордон та десь перечікувати, що я навіть уявити ніколи не могла", – зазначила Анна.

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Акторка зазначила, що коли почалася війна сестра її чоловіка, яка живе в Канаді, одразу подала документи на візу, щоб прихистити її з сином. "Я декілька разів виїжджала в Варшаву оформляти документи, щоб на випадок "все горить" мати куди їхати", – згадала зірка.

Кожного разу, коли поруч прилітало, чоловік, батьки, друзі та знайомі – всі питали, чому ми досі тут, чи я усвідомлюю всю загрозу. Наголошували, що в мене мала дитина і я маю думати насамперед про сина. Втім, я тільки відповідала, що мені треба подумати,

– сказала Анна.

За словами зірки, син "Мішка – дуже сміливий хлопець, нічого не боїться. Знає, що в країні війна, та не бачить її. Живе нормальним дитячим життям без обмежень, тільки дуже хоче додому в Київ".



Анна Кошмал з сином / Фото з інстаграму акторки

Ще в одному нещодавньому дописі зірка зізналася, що їй не страшно вже так, як раніше: "Дивно, однак ми навчилися в цьому жити".

Анна доповнила, що перший місяць війни вона майже не їла: "Мені здавалося, що я не маю права на свіжу гарячу їжу, поки люди сидять в підвалах навіть без води". Крім цього, зірка поділилася, що потребує психологічної допомоги, "бо пішов якийсь процес самознищення".

Я не думаю про свою кар‘єру, для мене це зараз не має жодного значення. Мене не цікавлять жодні кастинги, проби та закордонні проєкти. Та я б залюбки грала будь-де в Україні благодійні вистави, якби мала таку можливість. Я хочу лишатися тут і переживати цю війну зі своєю країною. Я відчуваю себе тут потрібною, корисною і вдома,

– висловилася зірка.

"День на день не схожий, емоційні гойдалки – це все норм. Я більше не будую планів, нічого не чекаю, живу сьогодні. І в тому є велика сила. Бо в нас є дещо більше ніж страх. Сміливість – це бути Україною", – зазначила Анна Кошмал.



Анна Кошмал / Фото з інстаграму акторки ​