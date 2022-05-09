Кошмал поделилась с подписчиками, что никогда не чувствовала себя такой привязанной к своему дому в Украине. Каждый раз, когда россияне обстреливают города Украины, звезда колеблется, ехать ли за границу. Однако считает это решение чрезвычайно трудным.

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"Я чувствую такое сильное внутреннее сопротивление выезжать за границу и где-то ожидать, что я даже представить никогда не могла", – отметила Анна.

Анна Кошмал рассказала о моральном состоянии и любви к Украине

Актриса отметила, что когда началась война сестра ее мужа, живущая в Канаде, сразу подала документы на визу, чтобы приютить ее с сыном. "Я несколько раз уезжала в Варшаву оформлять документы, чтобы на случай "все горит" иметь куда ехать", – вспомнила звезда.

Каждый раз, когда рядом прилетало, муж, родители, друзья и знакомые – все спрашивали, почему мы до сих пор здесь, осознаю ли я всю угрозу. Отмечали, что у меня маленький ребенок и я должен думать прежде всего о сыне. Впрочем, я только отвечала, что мне нужно подумать,

– сказала Анна.

По словам звезды, сын "Мешка – очень смелый парень, ничего не боится. Знает, что в стране война, но не видит ее. Живет нормальной детской жизнью без ограничений, только очень хочет домой в Киев".



Анна Кошмал с сыном / Фото из инстаграма актрисы

Еще в одном недавнем сообщении звезда призналась, что ей не страшно уже так, как раньше: "Странно, однако мы научились в этом жить".

Анна дополнила, что первый месяц войны она почти не ела: "Мне казалось, что я не имею права на свежую горячую еду, пока люди сидят в подвалах даже без воды". Кроме этого, звезда поделилась, что нуждается в психологической помощи, "потому что последовал какой-то процесс самоуничтожения".

Я не думаю о своей карьере, для меня это сейчас не имеет никакого значения. Меня не интересуют никакие кастинги, пробы и зарубежные проекты. Но я бы охотно играла где угодно в Украине благотворительные спектакли, если бы имела такую ​​возможность. Я хочу оставаться здесь и переживать эту войну со своей страной. Я чувствую себя здесь нужной, полезной и дома,

– высказалась звезда.

"День на день не похож, эмоциональные качели – это все норм. Я больше не строю планов, ничего не жду, живу сегодня. И в том есть большая сила. Потому что у нас есть больше страха. – отметила Анна Кошмал.



Анна Кошмал / Фото с инстаграма актрисы