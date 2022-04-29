У своєму інстаграмі Кошмал сказала, що лише двоє колег, які також зіграли у серіалі "Свати" і зараз проживають у Росії, вирішили її підтримати. Решта – мовчать.

До теми Нам закривають очі та вуха, але ми чуємо та бачимо ваше горе, – актор "Сватів" Феклістов

Хто з колег підтримав акторку Анну Кошмал, яка стала відомою завдяки серіалу "Свати"

Акторку підтримали Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича Берковича, та Андрій Бірін, який зіграв нареченого Жені, англійця Джека.

Це, напевно, найактуальніше запитання за всі ці два місяці. Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін – мій наречений "сватовський". Він від першого дня зі своєю дружиною мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать,

– сказала Анна.

Шанувальники часто запитують зірку, чи підтримує вона зв’язок з росіянином Федором Добронравовим, який відомий своїми антиукраїнськими публічними заявами та підтримкою анексії Криму. На що Анна Кошмал дала лаконічну відповідь: "Ні".

Зазначимо, що зірка після початку війни повністю перейшла на українську мову, від 24 лютого у її інстаграмі немає жодного допису російською.

Нещодавно російський актор Олександр Феклістов висловив слова солідарності українському народові. За словами актора, російській інтелігенції намагаються закрити очі та вуха, але вони чують та бачать горе України. "Ми з вами!", – доповнив він.

У квітня окупанти обстріляли будинок під Києвом, де знімали "Сватів". Ворожі ракети зруйнували подвір’я, паркан та дитячий майданчик.