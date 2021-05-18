Редакция Kino 24 подготовила материал, где мы расскажем, в каких фильмах сыграли победители Евровидения.

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Кончита Вурст дублировала сову Еву в "Пингвинах Мадагаскара" в немецкой озвучке



Кончита Вурст – победительница Евровидения-2014 / Фото Ponominalu

Австралийский поп-певец и травести Томас Нойвирт дублировал сову Еву в анимационном фильме "Пингвины Мадагаскара" в немецкой озвучке.

В мультфильме речь идет о приключениях невероятных Шкипера, Ковальски, Рико и Рядового, которые начинаются задолго до событий в знакомом каждому мультфильме "Мадагаскар" – в далеком детстве птенцов-пингвинят, еще в Антарктиде.

"Пингвины Мадагаскара" 2014: смотрите официальный трейлер

Александр Рыбак сыграл Леви в фильме "Юхан – скиталец"



Александр Рыбак – победитель Евровидения-2009 / Фото Сlutch

Норвежский фильм 2010 года режиссера Грете Саломонсен. Фильм основан на настоящих рассказах о детях-путешественниках в Норвегии.

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Интересные факты о фильме:

Самый дорогой детский фильм, снятый в Норвегии;

Работа над съемками продолжалась еще задолго до премьеры: в 1990 году начали собирать исторические факты о детском бродяжничестве в Норвегии на рубеже XIX и XX веков;

Большая часть процесса съемки прошла в Норвегии, но некоторые моменты и эпизоды снимались в США, в Калифорнии;

Ленту сняли сразу на двух языках: английском и норвежском.

"Юхан – скиталец" 2010: смотрите трейлер

Руслана Лыжичко сыграла второстепенную роль в украинском фильме "1+1 дома"



Руслана Лыжичко – победительница Евровидения-2004 / Фото Укринформ

"1+1 дома" – это украинская реинкарнация культового новогоднего фильма "Один дома".

Главные герои фильма, Миша и Соня, остаются вдвоем перед Новым годом. Вдруг становится понятно, что в городе – банда преступников. Они переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку считая, что с детьми справиться будет легко. Но все ли так просто – узнавайте о разных приключениях в фильме.

"1+1 дома" 2014: смотрите видео

Джамала снялась в фильме Netflix "Евровидение: История огненной саги"



Джамала – победительница Евровидения-2016 / Фото Texty.org

Свое появление в ленте "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) Джамала держала в тайне вплоть до премьеры, которая состоялась 26 июня 2016 года на стриминговой платформе Netflix.

Джамала появляется в образе камео, а также исполняет сольный номер.

Артистка поделилась впечатлениями от работы с голливудскими звездами. По словам Джамалы, авторы кинопроекта учли все: начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества людей в кадре.

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"Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько хороши, что невозможно было отвести глаза... позже я познакомилась с Уиллом Фереллом, нереальной Рейчел Макадамс и известным красавцем Дэном Стивенсоном", – рассказала Джамала.



Джамала снялась в голливудском фильме / Фото Instagram / @jamalajaaa

Певица прокомментировала, что в фильме подробно и правдиво показали происходящее за кулисами Евровидения. Певица отмечает, что к артистам обращаются не по имени, а лишь называют страну, и в случае, если участник исчерпал свое время – его просят освободить сцену. Она также не обошла вниманием общение конкурсантов между собой, которые часто могут выпалить перед выступлением: "Жаль, твоя песня по рейтингу очень низко".

Очень круто показали основной "грех": как исполнители во время подготовки песни почти всегда переусердствуют с постановкой, нарядом,

– подчеркнула Джамала.

"Евровидение: История огненной саги" 2016: смотрите трейлер

Эммели де Форест снялась как артистка в фильме Solo Project



Эммили де Форест – победительница Евровидения-2013 / Фото Wiwibloggs

В фильме речь идет о перспективном авторе песен, который пытается управлять своей карьерой и отношениями во время гастролей в Европе и договаривается о подписании контракта в Копенгагене.

Solo Project 2020: смотрите фильм