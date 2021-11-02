Всупереч локдауну, усі ми цього листопада отримаємо прекрасний заряд адреналіну, комедії, естетики та просто задоволення від улюблених серіалів та новинок, які приготували нам медіаплатформи. До Нового року залишається всього лише 8 тижнів з хвостиком, тож перед різдвяними картинами ми радимо Вам провести цей шалений рік свіжими прем'єрами світу серіалів.

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6 довгоочікуваних серіалів листопада

1. "Нарко: Мексика"

Прем'єра: 5 листопада

На початку листопада на нас чекає спін-офф популярного серіалу "Нарко" на Netflix про найвідомішого у світі наркобарона Пабло Ескобара. У шоу на нас чекає передісторія відомих подій серіалу. Зокрема, про війну наркоторговців у 1980-х, а також нам покажуть правдиву історію становлення картелю у Гвадалахарі.

"Нарко: Мексика" 2021: дивіться трейлер серіалу

2. "Декстер"

Прем'єра: 8 листопада

Нарешті до нас повертається "Декстер" – культовий кримінальний серіал про "доброго" убивцю, який виходив з 2006 до 2013 року. За сюжетом, Декстер працює судмедекспертом у поліції, але у вільний час він убиває злочинців заради справедливості. Шоу повертається у форматі 10 серійного міні-серіалу. Важливо відзначити, що це не продовження оригінального серіалу, адже серіал має нову назву. Події нового мінісеріалу розкриють нам історію, яка відбувається 10 років після оригінальних подій.

"Декстер" 2021: дивіться трейлер серіалу

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3. "Велика"

Прем'єра: 19 листопада

На порозі продовження сатиричної комедії про правління Катерини Великої (Ель Фаннінг), що відбула гучну прем'єру 2020 року. На нас чекає акторське поповнення і без того прекрасного акторського складу (особливо в обличчі Ніколаса Голта) – Джилліан Андересон. У новому сезоні ми побачимо довгоочікуване сходження на трон Катерини, її вагітність та до кумедності дивні вчинки її чоловіка та усього двору.

"Велика" 2021: дивіться трейлер серіалу

4. "Колесо часу"

Прем'єра: 19 листопада

Новий фентезі-серіал, який встигли наректи новою "Грою престолів", який зняли за мотивами циклу романів "Колесо часу" Роберта Джордана. Суперсили, магія, чаклуни та відьми, обрані та мета, до якої прагнуть усі головні герої – це чудові передумови нового культового епічного проєкту від Amazon Prime Video.Серіал варто почати дивитись навіть через те, що головну роль виконує неперевершена Розамунд Пайк, володарка премії "Оскар" та "Золотого глобуса".

"Колесо часу" 2021: дивіться трейлер серіалу

Цікаво Розамунд Пайк у трейлері фентезійного серіалу "Колесо часу" – дивіться видовищне відео

5. "Ковбой Бібоп"

Прем'єра: 19 листопада

В основу науково-популярного проєкту від Netflix ліг сюжет мегапопулярного японського аніме про трьох героїв – мисливців за головами – Спайка, Джета та Фея. Усі події серіалу відбувається у космосі, – ви тільки подивіться на цей епічний трейлер...

"Ковбой Бібоп" 2021: дивіться трейлер серіалу

6. "Психіатр по сусідству"

Прем'єра: 12 листопада

У центрі сюжету історія про те, як психіатр здобув найвищого рівня довіри свого пацієнта. Внаслідок чого лікар (Пол Радд) не тільки змінив життя свого пацієнта Мартіна Марковіц (Вілл Феррелл), а й переїхав до нього додому, почав контролювати його бізнесом. Чи варто додати, що лікар захопив особистість свого пацієнта?

"Психіатр по сусідству" 2021: дивіться трейлер серіалу