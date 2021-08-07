Стримінгова платформа Hulu випустила перший трейлер другого сезону драматичного серіалу "Велика", який розповідає про прихід до влади Катерини Великої як імператриці Російської імперії. У сатиричному телешоу першого сезону знімалися голлівудські зірки такі, як Ель Фаннінґ та Ніколас Голт в ролі Катерини Великої та Петра III. Актори повернуться до своїх ролей у другому сезоні.

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Чим розсмішив мережу новий трейлер "Великої"

Режисери та сценаристи серіалу не втомлюють дивувати екстравагантністю фантазії. Почнемо з найцікавішого – героїня Катерини Великої вагітна! І вона не збирається вгамовувати своє бажання вбити чоловіка, а вечірки та алкоголь – все залишається на місцях у цьому дивному світі екранної Російської імперії.

Нагадаємо, що у першому сезоні героїня Катерини Великої (Ель Фаннінґ) намагалася повалити владу свого чоловіка Петра ІІІ і вбити його. Зважаючи на трейлер другого сезону, схоже, що Петро ІІІ (Ніколас Голт) захоче помсти, і все перетвориться у змагання для цієї дивної та кумедної пари. Чого вартує лише відповідь Катерини Великої у трейлері на запрошення до інтиму від Петра ІІІ: вона вважає, що краще б натомість вдавилася крихітним курчам.

У трейлері другого сезону бачимо, що автори продовжують висміювати подекуди дивний характер жителів Імперії та імператорського палацу. Зокрема, на деяких кадрах бачимо, як Петро "полює" з револьверами на своїх підданих по коридорах палацу, а під час пологів Катерини запрошені їдять тістечка з тарілки, яка стоїть на її животі.

До речі, ще в травні 2021 року стало відомо, що актриса Джилліан Андерсон (яка ненадовго теж з'являється в трейлері) була запрошена на роль матері Катерини Великої – Джоани, чарівної світської левиці з Німеччини. Вона приїжджає на допомогу для своєї дочки у боротьбі за жаданий престол.



Ель Фанніґ у ролі Катерини Великої / Фото Скриншот з трейлера

В Україні перший сезон серіалу "Велика" доступний до перегляду користувачам медіасервісу Megogo.

Про що розповість сюжет 2-го сезону "Великої"

У другому сезоні "Великої" Катерина нарешті опановує російський престол. Але все складається інакше, адже вона думала, що найважчим буде переворот проти чоловіка. Це виявилось дріб'язком у порівнянні з реаліями країни, яка знаходиться на межі краху. Героїня буде боротися зі своїм двором, своєю командою, навіть з власною матір'ю, прагнучи принести Просвітлення в Росію. Тим часом Петро ІІІ повільно перетворився з ненависного чоловіка в союзника? Коханця? Зрештою, Кетрін дізнається, що потрібно для того для того, щоб змінити країну та стати "Великою".

"Велика" 2 сезон: дивіться трейлер серіалу