Стриминговая платформа Hulu выпустила первый трейлер второго сезона драматического сериала "Великая", который рассказывает о приходе к власти Екатерины Великой как императрицы Российской империи. В сатирическом телешоу первого сезона снимались голливудские звезды такие, как Эль Фаннинг и Николас Холт в роли Екатерины Великой и Петра III. Актеры вернутся к своим ролям во втором сезоне.

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Чем рассмешил сеть новый трейлер "Великой"

Режиссеры и сценаристы сериала не перестают удивлять экстравагантностью фантазии. Начнем с самого интересного – героиня Екатерины Великой беременна! И она не собирается утолять свое желание убить мужа, а вечеринки и алкоголь – все остается на местах в этом странном мире экранной Российской империи.

Напомним, что в первом сезоне героиня Екатерины Великой (Эль Фаннинг) пыталась свергнуть власть своего мужа Петра III и убить его. Учитывая трейлер второго сезона, похоже, что Петр III (Николас Холт) захочет мести, и все превратится в соревнование для этой странной и забавной пары. Чего стоит лишь ответ Екатерины Великой в трейлере на приглашение к интиму от Петра III: она считает, что лучше бы взамен подавилась крошечным цыпленком.

В трейлере второго сезона видим, что авторы продолжают высмеивать кое-где странный характер жителей Империи и императорского дворца. В частности, на некоторых кадрах видим, как Петр "охотится" с револьверами на своих подданных по коридорам дворца, а во время родов Екатерины приглашенные едят пирожные с тарелки, которая стоит на ее животе.

Кстати, еще в мае 2021 года стало известно, что актриса Джиллиан Андерсон (которая тоже ненадолго появляется в трейлере) была приглашена на роль матери Екатерины Великой – Джоанны, очаровательной светской львицы из Германии. Она приезжает на помощь своей дочери в борьбе за вожделенный престол.



Эль Фанниг в роли Екатерины Великой / Фото Скриншот из трейлера

В Украине первый сезон сериала "Великая" доступен к просмотру пользователям медиасервиса Megogo.

О чем расскажет сюжет 2-го сезона "Великой"

Во втором сезоне "Великой" Екатерина наконец завладевает российским престолом. Но все складывается иначе, ведь она думала, что самым трудным будет переворот против мужа. Это оказалось мелочью по сравнению с реалиями страны, которая находится на грани краха. Героиня будет бороться со своим двором, своей командой, даже с собственной матерью, стремясь принести Просветление в Россию. Между тем Петр III медленно превратился из ненавистного мужа в союзника? Любовника? В конце концов, Кэтрин узнает, что нужно для того, чтобы изменить страну и стать "Великой".

"Великая" 2 сезон: смотрите трейлер сериала