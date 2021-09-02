Amazon нарешті випустила перший трейлер екранізації однойменного фентезійного роману Роберта Джордана – "Колесо часу" – другий бестселер у рейтингу епічного фентезі після "Володаря перснів". Шоуранером проєкту став Рейф Джадкінс ("Агенти "Щ.И.Т.").

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Чим вразив видовищний трейлер "Колесо часу"

Трейлер розпочинається закадровим голосом Морейн Дамодред (Розамунд Пайк), зачитує цитату, яка однозначно є відомою шанувальникам циклу романів письменника Роберта Джордана.

"Колесо часу крутиться. Епохи приходять і йдуть. Залишаються спогади, які стають легендою",

– саме такі слова чуємо на перших кадрах трейлера.

Нас знайомлять з так званими та'веренами – особливими людьми у романі, які є настільки важливими для долі усього всесвіту, що всі решта події розвиваються навколо них. Саме їх повинна врятувати Морейн. Відео захоплює епічністю магічних битв, які на нас чекають у серіалі. Пейзажі та костюми дуже легко сприймаються в атмосфері культової "Гри престолів". І тут теж є свій Відроджений Дракон!

Офіційний сюжет "Колеса часу"

Події роману відбувається у великому епічному світі, де існує магія, але доступ до неї мають тільки деякі жінки. Історія розповідає про Морейн, членкиню неймовірно могутньої жіночої організації Айз Седай, яка прибуває в невелике містечко Дві Річки. Вона вирушає у небезпечну подорож, що охоплює весь світ подорож з людьми, один з яких, як передбачають, буде Відродженим Драконом, який або врятує, або знищить людство.

Головні ролі в серіалі виконали:

Морейн Дамодред – Розамунд Пайк,

Ранд ал'Тор – Йоша Страдовскі,

Перрін Айбара – Маркус Рутерфорд,

Мет Коутон – Барні Харріс.

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