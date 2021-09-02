Amazon наконец выпустила первый трейлер экранизации одноименного фэнтезийного романа Роберта Джордана – "Колесо времени" – второй бестселлер в рейтинге эпического фэнтези после "Властелина колец". Шоуранером проекта стал Рэйф Джадкинс ("Агенты" Щ.И.Т.").

Не пропустите Джеймс Бонд в финальном трейлере фильма "007: не время умирать" – постеры и реакция соцсети

Чем поразил зрелищный трейлер "Колеса времени"

Трейлер начинается закадровым голосом Морейн Дамодред (Розамунд Пайк), зачитывает цитату, которая однозначно известна поклонникам цикла романов писателя Роберта Джордана.

"Колесо времени крутится. Эпохи приходят и уходят. Остаются воспоминания, которые становятся легендой",

– именно такие слова слышим на первых кадрах трейлера.

Нас знакомят с так называемыми та'веренами – особыми людьми в романе, которые являются столь важными для судьбы всей вселенной, что все остальные события развиваются вокруг них. Именно их должна спасти Морейн. Видео захватывает эпичностью магических битв, которые нас ждут в сериале. Пейзажи и костюмы очень легко воспринимаются в атмосфере культовой "Игры престолов". И здесь тоже есть свой Возрожденный Дракон!

Официальный сюжет "Колеса времени"

События романа происходит в большом эпическом мире, где существует магия, но доступ к ней имеют только некоторые женщины. История рассказывает о Морейн, члена невероятно мощной женской организации Айз Седай, которая прибывает в небольшой городок Две реки. Она отправляется в опасное путешествие, охватывающее весь мир путешествие с людьми, один из которых, как предполагают, будет Возрожденным Драконом, который либо спасет, или уничтожит человечество.

Главные роли в сериале исполнили:

Морейн Дамодред – Розамунд Пайк,

Ранд ал'Тор – Йоша Страдовски,

Перрин Айбара – Маркус Рутерфорд,

Мет Коутон – Барни Харрис.

"Колесо времени" 2021: смотрите трейлер к сериалу