Життєвий гонор Джилліан Андерсон прекрасно допоміг їй приміряти на себе унікальні ролі сильних та серйозних жінок. День народження акторки святкуємо, згадуючи найкращі перевтілення.

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5 яскравих перевтілень Джилліан Андерсон

1. "Цілком таємно" (1993 – 2002) / X-Files

Девід Духовний та Джилліан Андерсон добре знайомі актори українським глядачам телебачення 90-х років минулого століття завдяки серіалу "Цілком таємно", який виходив в Україні з 1997 року. Андерсон виконала роль агентки Скаллі, яка завжди скептично ставиться до усіх теорій Малдера про паранормальні явища та намагається пояснити все з точки зору науки.

"Цілком таємно" 1998: дивіться трейлер серіалу

2. "Ганнібал" (2013 – 2015) / Hannibal

Андерсон увійшла до основного складу серіалу-трилеру "Ганнібал" з Мадсом Міккельсеном в головні ролі. Вона виконала роль Беделії дю Мор'є, психотерапевта Ганнібала Лектера, з якої він подорожував Європою. Загадковий шарм героїні у виконанні Джилліан прекрасно поєднується з неперевершеною грою Міккельсена, як гарне вино чудово доповнює вміло приготований м'ясний стейк. Сподіваємось, що вибуховий дует ще з'явиться на екранах разом.

"Ганнібал" 2013: дивіться трейлер серіалу

3. "Корона" (2016 – ...) / The Crown

Джилліан Андерсон запросили в серіал від Netflix "Корона" на роль "залізної леді" – Маргарет Тетчер – для четвертого сезону. Як критики, так і глядачі прийшли в захват від такого влучного перевтілення актриси. Нагадаємо, що попередню роль першої жінки прем'єрміністерки Великобританії Маргарет Тетчер виконала оскароносна Меріл Стріп у фільмі "Залізна леді" 2011 року. Стріп отримала Оскар та "Золотий глобус" за цю роль, але критики та глядачі чомусь залишили неоднозначні відгуки про цю роль в кар'єрі актриси. Чи варто казати, що Джилліан справилось з роллю яскравіше? Відгуки мільйонів кажуть це самі за себе.

Цікаво, що у фільмі "Серце кожної людини" Джилліан виконала роль Бессі Волліс Сімпсон – дружини зреченого короля Великобританії Едуарда VIII, дядька королеви Єлизавети ІІ.

"Корона" 2019: дивіться трейлер серіалу

4. "Американські боги" (2017 – 2021) / American Gods

Екранізація однойменного роману Ніла Ґеймана, яка розповідає нам епічну історію протистояння старих богів та нових. Джилліан перевтілилась у Богиню Медіа – богиню комунікації і новому світі.

"Американські боги" 2017: дивіться трейлер серіалу

5. "Статеве виховання" (2019 – 2021) / Sex Education

Британський комедійно-драматичний серіал стриміногового сервісу Netflix, в якому висвітлюють проблеми учнів середньої школи містечка Мурдейл. Джилліан Андерсон виконує роль матір одного з героїв – Отіса. Героїня розлучена, відома сексологиня. Намагається залишатись із сином на одній хвилі і регулярно відпрацьовує на Отісі свої "психологічні штуки". Роль бажаної жінки серед чоловіків гарно вдалась для актриси.

"Статеве виховання" 2020: дивіться трейлер серіалу