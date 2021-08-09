Жизненный гонор Джиллиан Андерсон прекрасно помог ей примерить на себя уникальные роли сильных и серьезных женщин. День рождения актрисы празднуем, вспоминая лучшие перевоплощения.

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5 ярких перевоплощений Джиллиан Андерсон

1. "Секретные материалы" (1993 – 2002) / X-Files

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон хорошо знакомые актеры украинским зрителям телевидения 90-х годов прошлого века благодаря сериалу "Секретные материалы", который выходил в Украине с 1997 года. Андерсон исполнила роль агента Скалли, которая всегда скептически относится ко всем теориям Малдера о паранормальных явлениях и пытается объяснить все с точки зрения науки.

"Секретные материалы" 1998: смотрите трейлер к сериалу

2. "Ганнибал" (2013 – 2015) / Hannibal

Андерсон вошла в основной состав сериала-триллера "Ганнибал" с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Она исполнила роль Беделиа дю Морье, психотерапевта Ганнибала Лектера, с которой он путешествовал по Европе. Загадочный шарм героини в исполнении Джиллиан прекрасно сочетается с непревзойденной игрой Миккельсена, как хорошее вино прекрасно дополняет умело приготовленный мясной стейк. Надеемся, что взрывной дуэт еще появится на экранах вместе.

"Ганнибал" 2013: смотрите трейлер к сериалу

3. "Корона" (2016 – ...) / The Crown

Джиллиан Андерсон пригласили в сериал от Netflix "Корона" на роль "железной леди" – Маргарет Тэтчер – для четвертого сезона. Как критики, так и зрители пришли в восторг от такого точного перевоплощения актрисы. Напомним, что предыдущую роль первой женщины премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер исполнила оскароносная Мэрил Стрип в фильме "Железная леди" 2011 года. Стрип получила Оскар и "Золотой глобус" за эту роль, но критики и зрители почему-то оставили неоднозначные отзывы об этой роли в карьере актрисы. Стоит ли говорить, что Джиллиан справилось с ролью ярче? Отзывы миллионов говорят это сами за себя.

Интересно, что в фильме "Сердце каждого человека" Джиллиан исполнила роль Бесси Уоллис Симпсон – жены отрекшегося короля Великобритании Эдуарда VIII, дяди королевы Елизаветы II.

"Корона" 2019: смотрите трейлер к сериалу

4. "Американские боги" (2017 – 2021) / American Gods

Экранизация одноименного романа Нила Геймана, которая рассказывает нам эпическую историю противостояния старых богов и новых. Джиллиан перевоплотилась в Богиню Медиа – богиню коммуникации и новом мире.

"Американские боги" 2017: смотрите трейлер к сериалу

5. "Половое воспитание" (2019 – 2021) / Sex Education

Британский комедийно-драматический сериал стриминогового сервиса Netflix, в котором освещают проблемы учеников средней школы городка Мурдейл. Джиллиан Андерсон выполняет роль мать одного из героев – Отиса. Героиня разведена и является известным сексологом. Пытается оставаться с сыном на одной волне и регулярно отрабатывает на Отисе свои "психологические штуки". Роль желанной женщины среди мужчин хорошо удалась для актрисы.

"Половое воспитание" 2020: смотрите трейлер к сериалу